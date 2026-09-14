Guerra fría en la Patagonia: China llegó a Milei y disputa con Estados Unidos el negocio de los data centers

Guerra fría en la Patagonia: China vs. Estados Unidos por el negocio de los data centers

La Patagonia se convirtió la semana pasada en la niña bonita de los datos. Una sucesión de reuniones, trascendidos y anuncios volvió a presentar al sur argentino como futuro polo de infraestructura para inteligencia artificial . El atractivo combina clima frío, energía renovable, gas de Vaca Muerta y grandes extensiones de tierra.

Sin embargo, entre el interés y los servidores encendidos todavía hay un largo trecho. La región necesita conectividad, líneas eléctricas, financiamiento y reglas transparentes y estables. El súper-RIGI, que ofrece beneficios fiscales y cambiarios para inversiones superiores a u$s 1000 millones, tiene media sanción de Diputados y espera su definición en el Senado.

Por ahora, ninguna de las iniciativas de mayor escala tiene una decisión final de inversión. Hay reuniones, búsqueda de socios y cartas de intención.

El pasado lunes, el presidente Javier Milei recibió a William Huang , fundador de GDS Holdings y miembro del directorio de DayOne , y a su ceo, Jamie Khoo , junto con el director Nicolas Aguzin y Joaquín Rodríguez Torres , de Princeville Capital . También participaron el ministro de Economía, Toto Caputo , y el canciller Pablo Quirno . No hubo anuncio de inversión y el comunicado oficial no precisó de qué se habló.

La compañía opera y desarrolla infraestructura en distintos mercados de Asia y Europa, entre ellos Singapur, Malasia, Indonesia, Hong Kong, Japón, Tailandia y Finlandia.

El encuentro llega en medio de una fuerte presión diplomática de la embajada de Estados Unidos. El 13 de agosto, durante el AmCham Energy Forum, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, advirtió que China exigía a sus empresas entregar al Estado cualquier dato que pasara por su tecnología.

Lamelas también cuestionó la presencia de Huawei, sometida a fuertes restricciones en Estados Unidos. La alusión apuntó a las negociaciones entre la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) y la firma china para instalar un centro de datos en la provincia, todavía en tratativas.

Huawei, por su parte, emitió un comunicado en el que sostuvo que es una empresa privada, recordó que opera en la Argentina desde 2001 y afirmó que cumple las leyes y regulaciones de cada país. La compañía rechazó así las acusaciones estadounidenses.

La Embajada de China también respondió y acusó a Washington de intentar impedir la cooperación entre empresas argentinas y Huawei.

DayOne nació como la plataforma internacional de GDS, el mayor operador de data centers de China continental. Estableció su sede global en Singapur en 2022 y adoptó su nombre actual en 2025, después del ingreso de inversores internacionales. GDS redujo su participación al 19,9%. Sin embargo, Huang, ceo del holding chino, continúa en el directorio de DayOne, reside en China y fue quien se sentó a la mesa con Milei.

Tesla y sus planes en la Argentina

El pasado lunes, el Gobierno también se reunió con representantes de la estadounidense Tesla, que ya se había constituido formalmente en el país. Tal como publicó Letra E, la automotriz se constituyó como SRL mediante un aviso en el Boletín Oficial del 1 de abril de 2026 y designó a Joaquín Lizarralde como responsable para la Argentina y Uruguay.

De la reunión participaron Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Por Tesla asistieron David Feinstein, Karen Steakley, Stephan Spazier, Francisco Mayorga y José Luis Martins.

Si bien no hubo comunicado oficial, trascendieron posibles planes para desplegar redes de carga. La conversación también habría girado alrededor del litio y las baterías, con la Argentina como posible proveedor para la cadena de suministro de la automotriz.

La sociedad registrada en las oficinas del piso 16 de Madero 900 tiene un objeto social que excede ampliamente el negocio automotor: incluye la generación de energía eléctrica a partir de fuentes solares, eólicas e hidráulicas, además del desarrollo de software, el análisis de datos y la telemática.

El presidente y ceo de YPF, Horacio Marín, viajó a Texas y firmó con Tesla una carta de intención para explorar estaciones de carga rápida e infraestructura de almacenamiento. Del otro lado de la mesa estuvo Michael Snyder, responsable del área de energía de la compañía y no de la división de vehículos.

Horacio Marín, de YPF, junto a Michael Snyder, de Tesla.

El dato lo señaló Martín Kalos, director ejecutivo de EPyCA Consultores, consultado por Letra E. Sobre los centros de datos, Marín fue explícito: dijo que YPF Luz y Tesla intentarían desarrollar proyectos en Argentina, aunque todavía no tenían el negocio cerrado. Primero había que empezar las conversaciones.

El instrumento es el mismo que utilizó OpenAI: una carta de intención sin compromiso de inversión.

Data centers en la Patagonia

Ese lunes, además de las reuniones con Tesla y DayOne, Reuters publicó un relevamiento que mostró que el interés excedía los proyectos ya conocidos. Entre las compañías que exploraban oportunidades en la región aparecían Amazon y Alphabet; entre las energéticas locales, Genneia y Vista Energy. Según la agencia, algunas empresas apuntaban a cerrar acuerdos preliminares hacia fines de 2026 y analizaban realizar nuevas recorridas de sitios en febrero de 2027.

El proyecto más grande sigue siendo el más incierto y es el del data center de OpenAI anunciado con una carta de intención.

#LaQuintaPata La IA es la nueva "carrera nuclear" y el Presidente mete al país en ella. El RIGI 2.0, entre Donald Trump y Xi Jinping. Del apocalipsis a riesgos más tangibles.



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Pampa Energía, por su parte, evalúa instalar un centro de datos junto a su central térmica de Loma de la Lata, en Neuquén, con una demanda eléctrica de hasta 500 MW abastecida con gas de Vaca Muerta. La iniciativa podría comenzar con una prueba piloto de entre 20 y 40 MW.

Reuters sostiene que Argentina todavía no registra el nivel de rechazo social que provocan los data centers en Estados Unidos, donde son cuestionados por su demanda eléctrica, su consumo de agua y su impacto sobre las tarifas. La comparación, sin embargo, omite un conflicto territorial que precede a estos proyectos y que podría alcanzarlos.

A principios de septiembre, la comunidad mbya guaraní Tape Miri, de Misiones, presentó una acción preventiva contra el Congreso por la elaboración y el tratamiento del súper-RIGI. La comunidad cuestionó la ausencia de mecanismos de información, participación y consulta indígena. La presentación no apunta contra un data center determinado, pero sí contra el régimen que podría amparar ese tipo de inversiones.

En Neuquén, la discusión ambiental antecede a los proyectos de infraestructura digital. Los lagos Mari Menuco y Los Barreales forman parte del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados y están ubicados en una zona atravesada desde hace años por el avance de la actividad energética.

Neuquén y la resistencia alrededor del Mari Menuco

El 31 de agosto, la campaña Salvemos al Mari Menuco, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Confederación Mapuche y Opsur, se movilizó por el centro de Neuquén.

Las organizaciones reclamaron la preservación de los lagos y ríos y rechazaron la extranjerización del territorio, el RIGI, el proyecto de GNL y el nuevo código minero. También exigieron medidas contra la contaminación vinculada al fracking y para proteger los glaciares y el mar.

También en Neuquén, la estadounidense FlexDomes manifestó interés en desarrollar un centro de datos de 120 MW. La compañía busca inversores para financiar una primera etapa estimada en u$s 1400 millones.

En Chubut, la empresa polaca Green Capital impulsa cerca de Trelew el Atlas GigaHub, uno de los proyectos de infraestructura tecnológica y energética más ambiciosos anunciados en el país. Su primera etapa demandaría una inversión cercana a u$s 3000 millones y alcanzaría una capacidad de 300 MW. La empresa también busca financiamiento.

En Bahía Blanca, Pampa Energía acordó proveer 30 MW para la primera etapa de otro centro de datos en la zona franca, donde ya había comenzado la construcción de un parque tecnológico. Los acuerdos finales de inversión se esperaban para fines de 2026.

Por ahora, la niña bonita de los datos tiene muchos pretendientes y ningún acuerdo sellado. Mientras Washington alerta sobre la tecnología china y Pekín expande su infraestructura, la Patagonia queda en medio de una disputa atravesada por el debate sobre el súper-RIGI, la energía y los recursos naturales.