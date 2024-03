La dispersión del peronismo de Entre Ríos, a cielo abierto tras las internas del domingo

El "nuevo" peronismo

Los resultados en Concordia y Gualeguaychú son un dato en sí mismos. En Concordia, quienes ganaron la conducción partidaria son quienes en las PASO del año pasado habían perdido la interna para la intendencia. Facundo Ruiz Díaz encabezó la lista para presidente departamental y el año pasado había formado parte de la nómina de concejales que llevó a Ángel Giano para la intendencia. Giano perdió la interna frente a Armando Gay, quien finalmente perdió la intendencia ante Francisco Azcué, de Juntos por el Cambio. Ruiz Díaz enfrentó en la interna de autoridades a Kevin Inda, un joven militante que en las generales formó parte de la lista de concejales de Gay. Ambos insisten en posicionarse lejos de la anterior dirigencia y piden pista para ser “la renovación”. Después del domingo, se mostraron juntos y hablaron de “una nueva etapa”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/armandoluisgay/status/1766874871697461718&partner=&hide_thread=false Esta elección interna del PJ abre un necesario proceso de reflexión y autocrítica luego de las derrotas del Partido en Nación, Provincia y Municipio. Los justicialistas siempre supimos asumir el lugar que nos toca en la historia. pic.twitter.com/CF64bRZb57 — Armando Luis Gay (@armandoluisgay) March 10, 2024

En Gualeguaychú, si bien no había habido interna en las PASO, quien ahora se quedó con la conducción del partido es Gustavo Vela, que se impuso a Martín Roberto Piaggio, el candidato del PJ que perdió la intendencia a manos de Mauricio “Palito” Davico, de Juntos por el Cambio, el año pasado. Vela proviene del sector que nuclea a dos ex funcionarios nacionales: el ex secretario de Agricultura y ex intendente Juan José Bahillo; y al ex titular de Aduanas, Guillermo Michel. En ese territorio, un dirigente atribuyó la baja convocatoria a que “la gente tiene la cabeza en otra cosa”.

Este martes será el escrutinio definitivo y luego la proclamación de autoridades. El peronismo comenzará así una nueva era sin Gustavo Bordet a la cabeza y enfrentará el desafío de una conducción provincial, continuidad de la del diputado nacional, que deberá convivir con las renovaciones que piden pista desde el interior de la provincia y que hablan de un “peronismo fundido” y se refieren al partido como “una herramienta electoral en desuso”.