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DISCUSIÓN 2027

Buenos Aires: el massismo se reúne para activar su armado en la Cuarta sección

Con Alexis Guerrera al frente, la dirigencia se ordena en el noroeste. Arata, la carta fuerte para pelear la intendencia de Junín. Objetivo Massa candidato.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Alexis Guerrera, coordinador del massismo en la Cuarta sección.

Alexis Guerrera, coordinador del massismo en la Cuarta sección.

Intendentes y dirigentes del Frente Renovador de la Cuarta sección bonaerense se reunirán este viernes para avanzar en el armado territorial de cara a las elecciones 2027, tal como viene pidiendo Sergio Massa, cada vez más lanzado a una candidatura.

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Letra P | José Maldonado
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El encuentro del massismo se hará en Junín, donde el FR busca ubicar a la legisladora Valeria Arata como nombre para competir por la intendencia 2027. La movida fue impulsada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial, Alexis Guerrera, coordinador del espacio en la Cuarta, quien acaba de sumarse al operativo clamor para que Massa vuelva a ser candidato el año próximo.

El Frente Renovador en la Cuarta sección

El FR tiene presencia en 17 de los 19 distritos de la Cuarta sección. Además de Guerrera, la estructura se apoya en tres intendentes -Darío Golía, en Chacabuco; Juanci Martínez, en Rivadavia, y Fernando Rodríguez, en General Pinto- que, según pudo saber Letra P, sostienen sus gestiones ordenadas pese al contexto económico adverso que atraviesan la mayoría de los municipios bonaerenses.

La consigna de fondo, más allá de la Cuarta, es construir un Frente Renovador competitivo en cualquier circunstancia: si hay acuerdo con el resto del peronismo, para sentarse con peso propio en la mesa de discusión; si no lo hay, para competir. Es la misma lógica que el espacio aplicó semanas atrás en la Quinta sección, con eje en Maipú, y esta semana en la Sexta.

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