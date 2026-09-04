Concordia: Giano y Gay se mostraron juntos para intentar un efecto dominó y ordenar al PJ de cara a 2027

Ángel Giano y Armando Gay sorprendieron al peronismo de Concordia con una foto de unidad difundida este jueves. Los dirigentes, que se enfrentaron en las PASO del PJ por la intendencia en 2023, quieren generar un efecto dominó en el resto de la dirigencia local que, tras la derrota de hace tres años, no logra encolumnarse detrás de ningún liderazgo.

Según pudo reconstruir Letra P , la foto fue tomada después de un encuentro a solas que sucedió el domingo pasado en la casa de uno de ellos. Sin intermediarios y sin aviso, los dirigentes con mayor caudal electoral del peronismo local se juntaron para dar un mensaje de bandera blanca, con alcance al resto de las tribus en Entre Ríos . La difusión de una falsa información sobre una presunta pelea de manos entre ambos aceleró los tiempos de la publicación de la imagen.

Dirigentes cercanos a ambos aseguraron que la foto es una muestra de buena voluntad para encauzar a un peronismo que no encuentra rumbo tras la derrota a manos del radical Francisco Azcué en 2023. Afirman que no hay pacto ni acuerdo electoral, pero la imagen de los dos contendientes que se disputaron voto a voto una candidatura hace tres años deja una señal clara: los trapitos se lavan en casa.

El capítulo de este jueves es uno más de una saga que comenzó este año con reuniones colectivas a las que asisten todas las tribus peronistas. A los encuentros en las sedes de los sindicatos La Bancaria y Luz y Fuerza dan el presente Gustavo Bordet , Enrique Cresto , Giano, Gay y otras figuras con cierta base territorial como Marcelo Cresto , Martín Santana y Aldo Álvarez , además de referentes gremiales, las concejalas Carolina Amiano y Claudia Villalba y su par Pablo Bovino .

La reunión entre Giano y Gay tiene como propósito convocar a todos “los pedacitos” del PJ para armar un peronismo cohesionado y con propuesta electoral de cara a 2027. Aunque tanto el expresidente de la Cámara de Diputados como el vocal de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) aseguren que todavía están lejos de definiciones electorales, ambos aparecen como nombres que podrían encabezar la boleta opositora el año que viene.

La interna del PJ de Concordia que dejó heridas

Giano y Gay se enfrentaron en la interna partidaria de 2023 por la candidatura a la intendencia del PJ. Esa elección terminó empatada y judicializada. Tras dos semanas de recuento, la Justicia abrió las urnas cuestionadas y determinó que Gay se había impuesto por 12 votos ante Giano. Fue así como el exsenador provincial lideró la propuesta que en las generales perdió contra Juntos y consagró a Azcué después de 40 años de hegemonía justicialista.

Aquel episodio dejó heridas que aún no se cierran, pero la foto busca avanzar en sellar esa grieta y abre una puerta a la unidad para el peronismo concordiense. En la publicación compartida en redes sociales, los dirigentes reprodujeron el siguiente mensaje: “Si bien tenemos y mantenemos construcciones políticas diferentes, coincidimos en algo más importante: la necesidad de superar diferencias en la diversidad, de escucharnos y de contribuir a consolidar una alternativa amplia para Concordia, sea a través de internas o una unidad programática”.

Dialogamos con @gianoangel sobre la difícil situación que atraviesa nuestra ciudad, la gestión municipal y el actual momento del peronismo de Concordia. — Armando Luis Gay (@armandoluisgay) September 3, 2026

A ese objetivo, le suman el de “volver a estar en la discusión provincial”. No es casual la referencia. Hace alusión al tironeo por la representación territorial en las listas y en la fórmula para la gobernación en particular. En 2023, la fórmula provincial fue encabezada por Adán Bahl, entonces intendente de Paraná, y llevó como candidata a vicegobernadora a Claudia Monjo, su par de Villaguay. En el PJ concordiense apuntan que la ausencia en la fórmula de la segunda ciudad más importante del padrón fue un factor decisivo para la derrota.

En las proyecciones para 2027 ya circulan los nombres de Rosario Romero y José Lauritto, que gobiernan la capital y Concepción del Uruguay, respectivamente, como potenciales candidatos a la Casa Gris. A ellos se suman Guillermo Michel y Juan José Bahillo, de Gualeguaychú. La dirigencia de Concordia puja por no quedar fuera de la discusión ni de la fórmula.

La disputa por el armado peronista hacia 2027

La imagen que busca encaminar la unidad del PJ local sucedió luego de tres años de dispersión del peronismo concordiense. Con la sede del partido en disputa, la dirigencia apunta a reconducir a la militancia y a los eslabones que empezaron a levantar la mano.

Entre esos “pedacitos”, la foto impactó de manera disímil. En su mayoría, tuvo buena repercusión. “Está muy bien que se muestren juntos, porque se venía pidiendo hace rato. Siempre están los que festejan que estemos peleados, pero este gesto es bueno para la unidad. El peronismo tiene que unirse por el bien de la gente. No hay otra manera de llegar”, sostuvo Marcelo Cresto ante la consulta de Letra P. Para otros dirigentes, la movida apunta a desestimar nuevos emergentes. “Les molestó que apareciéramos otros”, resumió una voz que participa de las reuniones.

En el entorno de Giano y Gay se muestran confiados de las posibilidades del peronismo para el año próximo. Entienden que la condición sine qua non es llegar con un acuerdo “amplio y generoso” y proponen ampliar la base del peronismo en el esquema opositor. Organizaciones sociales, empresariales, partidos vecinales y otras representaciones son las que están en el horizonte de posibilidades para el armado del año que viene. Incluso, no descartan acercarse a espacios de izquierda.

“Lo que hicieron Ángel y Armando fue dejar de lado los personalismos. Habrá que ver si otros querrán hacer lo mismo”, sintetizó una fuente partidaria que conversa con ellos. Otro dirigente de primera línea, con proyección provincial, aseguró que la imagen muestra una vuelta de página. “Si lo hicieron Bordet y Cresto, está bien que lo hagan ellos también. Tenemos que mirar todos para el mismo lado”, resumió.