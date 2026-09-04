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TENSIÓN BILATERAL

La reacción de Reino Unido al discurso de Javier Milei: "Nuestras fuerzas armadas están alerta las 24 horas"

El Gobierno británico endureció su respuesta a través de un portavoz del primer ministro Andy Burnham. El ministro de Defensa yel canciller

Por Letra P | Periodismo Político
La reacción de Reino Unido al discurso de Javier Milei: Nuestras fuerzas armadas están alerta las 24 horas

La reacción de Reino Unido al discurso de Javier Milei: "Nuestras fuerzas armadas están alerta las 24 horas"

El Gobierno de Reino Unido reaccionó a la cadena nacional del presidente Javier Milei del jueves por la noche: “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses", declaró un portavoz del primer ministro Andy Burnham, según informó la BBC.

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Además, el portavoz aseguró que las islas seguirán siendo británicas “mientras los isleños lo deseen” y que el primer ministro “apoya plenamente el deseo de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar”.

"Las Malvinas son británicas"

“Las Malvinas son británicas”, declaró el secretario de Defensa inglés, Wes Streeting, quien aseguró que el compromiso del país europeo con el archipiélago es “absoluto e inquebrantable”.

“La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”, afirmó Streeting en su cuenta de Twitter. “Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos”, remarcó el funcionario.

La postura del canciller Ed Miliband sobre Malvinas

El canciller Ed Miliband, por su parte, reforzó la posición: “La postura del Reino Unido con respecto a las Islas Malvinas es inquebrantable. Las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque esa es la opinión abrumadora de sus habitantes. Su derecho a la autodeterminación es primordial, se basa en el derecho internacional y lo defenderemos con firmeza”, publicó en redes sociales.

A su vez, el parlamentario y portavoz de Defensa James MacCleary también le respondió al presidente argentino: “Debemos permanecer unidos para rechazar estas amenazas imprudentes y peligrosas de Milei. No es más que un tigre de papel que intenta desviar la atención de sus propios fracasos internos y no nos asusta. Las Islas Malvinas son territorio soberano británico y así seguirá siendo”, tuiteó.

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