La decisión de Axel Kicillof que define el rumbo de la interna con CFK

Axel Kicillof cruzó hace rato el punto de no retorno en su relación con Cristina Fernández de Kirchner. Pero el futuro inmediato le pone en el camino un mojón que define -al menos en parte- el rumbo de la interna que tiene en vilo al peronismo. El gobernador tendrá que definir si separa o no las elecciones bonaerenses de las nacionales y no saldrá indemne de esa encrucijada: pagará costos decida lo que decida.