Asoma febrero: la Legislatura bonaerense no mueve y Axel Kicillof arrancaría 2025 sin Presupuesto

La megadiscusión por el Presupuesto 2025, la ley fiscal impositiva y el endeudamiento, el paquete que Axel Kicillof mandó a la Legislatura bonaerense está estancada. La oposición -y parte del oficialismo- no descarta que no haya acuerdo antes de fin de año, por lo que el debate recién se retomaría en febrero.

Desde que el director ejecutivo de ARBA , Cristian Girard , se presentó a fines de noviembre ante los legisladores para explicar el proyecto impositivo del Ejecutivo, no hubo más contacto entre la gobernación y quienes deben debatir los proyectos ingresados. La oposición reniega y pide que los ministros provinciales vayan a la Legislatura a explicar las proyecciones de cada área, como se hace todos los años.

¿Se patea todo para febrero?

Una hipótesis que ya circula en los pasillos del palacio legislativo es que, de no acelerar las negociaciones, toda la discusión deba patearse para enero o febrero (esto último suena con más fuerza) y no apurar a los ponchazos un debate que incluye los tres proyectos del oficialismo y una serie de reformas electorales que, si bien no están del todo claras, se filtrarían en el debate.