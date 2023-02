La comisión pro CFK 2023, una idea de Palazzo por ahora sin nombres ni agenda

Aunque fue la definición más fuerte y más concreta que surgió de la mesa del Frente de Todos que deliberó hasta la madrugada de este viernes en el la sede del Partido Justicialista (PJ), la comisión que irá a pedirle a Cristina Fernández de Kirchner que revea su decisión de no ser candidata está verde. Aún no se sabe quiénes la conformarán, cuál será su agenda ni cuándo le pedirán cita a la vicepresidenta.

https://twitter.com/SergioOPalazzo/status/1625997837539450881 Junto con Máximo Kirchner, Andrés Larroque y compañeros de distintas organizaciones sindicales nos reunimos para analizar diversos temas coincidiendo en la necesidad de mejorar los ingresos de trabajadores y jubilados como forma idónea de mejorar la situación social y dinamizar.. pic.twitter.com/IARxLbUX0U — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) February 15, 2023

Sin embargo, todavía no hay precisión alguna respecto de que cómo funcionará esa comisión, que es el primer paso del nuevo operativo clamor CFK 2023. En el entorno de Kirchner afirmaron a Letra P que todavía no se sabe cómo será, que no está definido quienes la integrarán y, menos aún, la fecha para un encuentro con la vicepresidenta.