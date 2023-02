Un 17 de Oktubre: el FdT le pide a Cristina que sea candidata

"Quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado. No hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular", dice uno de los párrafos del mensaje de apenas dos carillas.