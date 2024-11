La Carlos Menem se aleja del "brazo armado" de Javier Milei: "El celular no es un arma, es una herramienta"

El secretario adjunto de La Carlos Menem , Francisco Moran , cuestionó la polémica frase de Daniel Parisini en el lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo de Javier Milei : "El celular no es un arma, es una herramienta, si lo querés usar para lastimar va a ser un arma", sostuvo ante Letra P .

Moran reconoció que Las Fuerzas del Cielo tuvieron "un rol que fue muy importante en una etapa, que sigue siendo importante en redes", pero advirtió: "La gente ya no te pide que vengas a hacer el cambio, te pide gobierno, resultados, que los escuches, que les cumplas".

"Eso no se hace desde Twitter, lamentablemente, me encantaría ayudar a todo el país desde Buenos Aires", apuntó el dirigente y retrucó: "¿Cómo puede ser que desde Palermo queramos manejar lo que pasa en Río Negro? No podés".

La Carlos Menem.jpg Jóvenes que integran La Carlos Menem junto a Sebastián Pareja (extremo izq) y al titular de la agrupación, Enzo Di Fabio (extremo der).

Aún así, el número dos de La Carlos Menem consideró a Parisini "un tipo tremendamente entretenido" y aseguró que le tiene "mucho respeto por popularizar el liberalismo". "Nosotros estamos simplificando y llevando al día a día el mensaje y la agenda del Presidente y de Karina en los barrios", se diferenció.