Las tres campañas del peronismo unido

Sumar fuerzas para frenar a Milei y para proteger al pueblo bonaerense.



Hay otro camino: el 7 de septiembre todos a votar.#FuerzaPatria pic.twitter.com/r8sTRu0tHx — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 22, 2025

No fue la primera pieza audiovisual del frente: Sergio Massa posteó un video el 11 de julio, con la frase: "Unidad, fuerza y coraje para construir una alternativa", para presentar Fuerza Patria. Igual, el equipo que lleva adelante la comunicación de la campaña aclaró que el primer video publicado por el excandidato presidencial "no es un spot de campaña" porque no había candidaturas, sino que tenía que ver con "el mensaje y el nombre" de Fuerza Patria.