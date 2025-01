El peronismo busca a su Gordo Dan para librar la batalla cultural

A meses de las elecciones legislativas, hay unidad en el peronismo, pero no la que puede decantar en una misma boleta: todos los sectores están de acuerdo en que no tienen un Gordo Dan, la cara visible de la avanzada libertaria que copó el ágora 2.0. Ya sea por fragmentación o por horizontalidad, no hay un Daniel Parisini peronista que ordene y difunda el relato digital de la principal fuerza opositora, derrotada en el ballotage de 2023 por Javier Milei.