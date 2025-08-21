Condenaron a Gonzalo Mórtola, el exinterventor de puertos de Mauricio Macri.

La Justicia Federal condenó a Gonzalo Mórtola , interventor de la Administración General de Puertos durante el gobierno de Mauricio Macri , por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa investigó una contratación directa por más de 940 mil dólares con la consultora INDRA , sin licitación pública.

La condena fue dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo del juez Daniel Rafecas , quien sentenció a Mórtola a seis meses de prisión en suspenso, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo. El tribunal consideró acreditado que el funcionario violó la normativa interna de la AGP al adjudicar en 2016, de forma directa, un contrato millonario a la firma INDRA para el desarrollo de un pliego licitatorio del Puerto de Buenos Aires.

La contratación fue justificada con un informe técnico de apenas dos carillas, elaborado por Martín Hagelstrom y Ernesto Laborde , asesores externos sin acreditada experiencia portuaria. El informe carecía del sustento técnico y legal necesario para avalar una contratación directa, según la evaluación del tribunal.

Durante el proceso, Mórtola presentó pedidos de exhorto a España, ofrecimientos de compensación económica y hasta propuestas de trabajo comunitario para evitar el juicio oral. Sin embargo, la Justicia Federal calificó sus acciones como intentos dilatorios y finalmente avanzó con el proceso judicial .

La acusación fue impulsada por la Fiscalía Federal N°3, encabezada por Eduardo Taiano , y por la querella de la Administración General de Puertos , que sostuvo que la contratación violó el Reglamento de Compras y Contrataciones de la AGP. El documento obligaba a realizar una licitación pública por el monto adjudicado.

La Sindicatura General de la Nación también observó la operación, recomendando convocar a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para ratificar el contrato. Pero ese paso fue omitido.

La primera condena contra un funcionario de Mauricio Macri

Con este fallo, Mórtola se convierte en el primer funcionario de la gestión de Mauricio Macri en ser condenado judicialmente. En paralelo a esta causa, el exinterventor había intentado proyectarse como referente técnico del oficialismo libertario, destacando su participación en la redacción de pliegos para la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un proceso que finalmente fracasó a inicios de este año.

Durante el juicio, varios testigos ratificaron que el personal de la AGP tenía capacidad técnica para realizar las tareas por las que se contrató a INDRA, y que hubo otras consultoras nacionales e internacionales con experiencia en la materia que no fueron convocadas. Además, señalaron que fue el equipo interno de AGP el que finalmente confeccionó los pliegos licitatorios.

Según la sentencia, el accionar del exfuncionario fue “arbitrario” y “abusivo”, con el objetivo de favorecer a una consultora elegida sin competencia ni transparencia. La justicia también destacó que la contratación se concretó ignorando los planteos del órgano de control y sin aval de la asamblea de accionistas.