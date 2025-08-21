CIUDAD DE BUENOS AIRES

Toro Sentado: con la banca atada, Leandro Santoro se retiró de la escena política

Después de encabezar la lista del peronismo porteño y perder con Adorni, el radical se diluyó. Cero protagonismo en la Ciudad. El toro y el Gato.

Por Letra P | Periodismo Político
Leandro Santoro, segundo en las elecciones porteñas.

Leandro Santoro, segundo en las elecciones porteñas.

Victoria Gesualdi

Tras perder frente a Manuel Adorni en las elecciones porteñas de mayo, Leandro Santoro pegó un giro rotundo y se retiró casi completamente de la escena pública. El salto de la hiperactividad al silencio abrió incógnitas sobre qué estrategia tendrá el peronismo en la Ciudad.

Notas Relacionadas
Adorni se lleva la Ciudad, el PRO pierde el alma y el peronismo busca forma
OPINIÓN

Adorni se lleva la Ciudad, el PRO pierde el alma y el peronismo busca forma

Por  Diego Reynoso

Prometía que se iba a comer la cancha, que se iba a parar en el centro del ring porteño, pero se desinfló y desapareció del escenario político justo en el momento en el que la Ciudad de Buenos Aires entra en un proceso de transición hacia un destino desconocido. El último candidato del frente peronista progresista porteño empezó a cargar sobre sus hombros con el estigma de sus antecesores: nadie resiste tres derrotas.

La deriva abre una incógnita sobre un movimiento que daba por hecho que el peronismo había encontrado la fórmula -vecinalista- para pelear con chance la sede gubernamental de Uspallata y que la persona indicada era Santoro. Ahora, la incógnita sobre el destino del distrito también arrastra al peronismo frente a un PRO en decadencia y un empoderamiento de La Libertad Avanza.

Pese a las declaraciones y análisis de los principales dirigentes de la fuerza, que destacaron que los 27 puntos que se consiguieron en mayo se cosecharon en un contexto político muy adverso y dejaron a la fuerza opositora como la primer minoría en la Legislatura, la derrota caló hondo en el peronismo y en particular entre la tropa que conduce Juan Manuel Olmos.

Toro sentado

Sin dudas, el más golpeado fue Santoro, que envalentonado por los números que arrojaban las encuestas esperaba una victoria segura, que nunca llegó. Desde la misma noche del domingo 18 de mayo, el diputado y ahora legislador electo acusó el golpe y ni siquiera salió a saludar a los fiscales y militantes que se agolparon en el estadio Etchart para esperar los resultados.

Después de eso entró en un cono de silencio que sólo rompió un mes y medio después de las elecciones locales para convocar a una actividad política en Boedo. Al contrario de lo que se pensaría, el principal orador del encuentro no fue él, sino Gustavo Silvestre, Gato, el periodista que fue uno de los principales promotores de la candidatura del dirigente radical e hizo su única aparición pública después de la derrota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantoroLeandro/status/1940760977450078441&partner=&hide_thread=false

La factura por la estrategia

Al mando del laboratorio donde se desarrolló la estrategia electoral que optó por una campaña blanda en término de identidades políticas y se recostó sobre un relato localista estuvieron la consultora Ana Iparraguirre y Olmos, tal como se había acordado entres las principales corrientes del peronismo.

El jefe del Nuevo Encuentro de Participación se cargó al hombro la jefatura de campaña que incluyó un giro estético claro que cambió el nombre y el color de lo que fue hasta hace dos años Unión por la Patria. El celeste que identificó durante las últimas décadas al kirchnerismo fue reemplazado por el verde fluo que adoptó Es Ahora Buenos Aires, la nueva denominación.

El jefe del NEP vivió en carne propia el intento de cargase en sus hombros la fallida estrategia de mayo durante las negociaciones por el cierre de listas para las elecciones nacionales. En ese marco, le ofrecieron el cuarto lugar en la lista de diputados, una propuesta "inaceptable" que logró revertir para colocar a Kelly Olmos en el segundo lugar de la nómina, detrás de Itai Hagman.

Temas
Notas Relacionadas
Pablo Nicoletti
ELECCIONES 2025

Después del fracaso en CABA, Lousteau y Yacobitti replican el modelo en La Plata

Se presentó un espacio de centro con radicales, larretistas y socialistas, entre otros. Buscan una sola alternativa entre LLA y el peronismo.
Itai Hagman, diputado y economista
CIERRE DE LISTAS | CABA

La lista porteña de Fuerza Patria: Recalde al Senado y la cabeza de Diputados para Grabois

Como parte del acuerdo para no romper, Juan Grabois se queda con el primer puesto de la lista para la cámara baja. Los demás nombres.

Las Más Leídas

Más Sobre Ciudad

También te puede interesar

Mala noticia para Toto Caputo: la actividad económica no arranca
ARRANCA O NO ARRANCA

Mala noticia para Caputo: la economía cayó dos meses seguidos antes del sacudón del dólar

Por  Guillermo Villarreal
Las plataformas Temu y Shein, de China, preocupan a las empresas locales.
NEGOCIOS CON COMUNISTAS

Preocupado por las importaciones de Shein y Temu, el comercio electrónico pide bajar impuestos provinciales

Por  Lorena Hak
 Martín Menem, presidente de la cámara de Diputados, durante la votación en la que perdió Javier Milei, por culpa de Mauricio Macri.
FALTARON HÉROES

Discapacidad: con votos libertarios y ayuda de Macri, Diputados rechazó el veto de Milei

Por  Mauricio Cantando
Las autoridades de La Libertad Avanza, durante la derrota con la oposición en Diputados.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

$LIBRA: la oposición se impuso y la denuncia por la criptoestafa será investigada en plena campaña

Por  Mauricio Cantando