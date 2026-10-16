Santa Fe: el sindicato de judiciales encumbra al heredero de un histórico cacique del gremio

Alejandro Nucci, hijo del histórico dirigente sindical Juan Antonio Nucci, será el próximo secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe celebró elecciones este viernes para renovar sus autoridades, con una lista única encabezada por Alejandro Nucci . El dirigente de Rosario, actual responsable de Finanzas, asumirá como secretario general el 20 de noviembre y sucederá a Juan Pablo Langella , en un recambio generacional dentro de la conducción del gremio.

Los comicios se desarrollaron entre las 8 y las 16 en distintas sedes de la provincia. En total, se renuevan 98 cargos , entre integrantes de la Comisión Directiva, el Tribunal de Ética, la Comisión Revisora de Cuentas y las comisiones internas. Sin competencia entre listas, el principal dato de la jornada será el nivel de participación de los afiliados, que se conocerá en las próximas horas.

La renovación mantiene un acuerdo histórico de alternancia entre las representaciones del norte, encabezada por Santa Fe capital , y del sur, con epicentro en Rosario .

En la actual conducción, Langella ocupa la secretaría general y Jorge Perlo , referente rosarino, ejerce la secretaría ejecutiva. Ahora, Nucci llegará al máximo cargo en representación del sur, mientras María Elena Martínez ocupará el segundo lugar por el norte.

El apellido del futuro mandamás de los judiciales tiene peso propio en el sindicalismo santafesino. Alejandro es hijo de Juan Antonio Nucci , un histórico dirigente que condujo el gremio durante décadas y fue una figura central de la organización hasta su fallecimiento en 2017.

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"Yo desde que tengo uso de razón participo en actividades del sindicato", contó en el streaming de #Panoramagremial, donde reivindicó la continuidad de la lista Celeste en la entidad.

Los cruces con Maximiliano Pullaro

Trabajador del Ministerio Público de la Acusación (MPA), actualmente de licencia por su actividad sindical, Nucci cultivó un perfil combativo en los últimos años. Durante el gobierno de Maximiliano Pullaro participó de distintos conflictos vinculados con la reforma previsional, la aplicación del régimen salarial y la carrera judicial.

El enfrentamiento más importante se produjo en 2024, cuando el gremio denunció que la Casa Gris mantenía paralizados 118 decretos que afectaban a 535 trabajadores, entre ingresos, ascensos y promociones. A eso se sumaron diferencias por los pagos retroactivos y la aplicación del sistema salarial que vincula las remuneraciones de los judiciales santafesinos con las de la Justicia nacional.

Alejandro Nucci junto a las autoridades salientes del Sindicato de Judiciales de Santa Fe.

La disputa derivó en asambleas, movilizaciones frente a los tribunales y una serie de paros que se extendieron durante octubre y noviembre. Según recordó Nucci, fueron prácticamente dos meses y medio de medidas de fuerza hasta que el conflicto comenzó a encaminarse mediante acuerdos entre el gobierno y la conducción judicial.

Pese a esos antecedentes, el futuro secretario general evitó anticipar una relación de confrontación con Pullaro. "Somos un sindicato que siempre intenta resolver las diferencias dialogando", sostuvo, y destacó que varios de los reclamos que habían tensado el vínculo con el Ejecutivo finalmente encontraron una solución.

La disputa por el MPA

Otro de los puntos de tensión apareció durante la reforma constitucional de 2025, cuando el gremio se opuso a que el MPA y el Ministerio Público de la Defensa quedaran fuera de la estructura del Poder Judicial.

La conducción cuestionó especialmente las consecuencias de esa decisión dado que trabajadores fueron trasladados a una nueva estructura institucional sin haber sido consultados. Por eso, el sindicato presentó un amparo colectivo y, en septiembre de este año, consiguió que la Cámara Civil y Comercial de Rosario reconociera su legitimidad para representar a los empleados afectados, aunque todavía resta resolver la cuestión de fondo dado que ya no forman parte del poder judicial.

Ese expediente, entre otros, será uno de los asuntos que encontrará la nueva conducción, junto con las leyes orgánicas de los ministerios públicos, que deberán adaptar su funcionamiento a la nueva Constitución provincial.

La Corte que viene

La renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe también aparece entre los desafíos de la próxima gestión sindical. El proceso ya comenzó con la incorporación de Diego Maciel en reemplazo de Eduardo Spuler y continuará con nuevos cambios en la integración del máximo tribunal.

Nucci consideró que el recambio puede abrir una etapa de diálogo y nuevas propuestas de trabajo. "Somos optimistas de que haya una renovación y propuestas nuevas de trabajo", sostuvo.

El dirigente anticipó que seguirá de cerca los proyectos de modernización del sistema judicial, entre ellos, aquellos vinculados con una mayor oralidad en los procesos civiles. Aunque no expresó reparos de antemano, advirtió que cualquier modificación deberá contemplar las condiciones laborales de los empleados y mejorar el servicio de justicia.

"Siempre nuestra prioridad número uno es el régimen salarial, la carrera judicial y el régimen jubilatorio", resumió.