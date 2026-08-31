Conflicto en puerta: municipales de Buenos Aires inician un plan de lucha por mejores salarios

La pelea salarial de los trabajadores municipales de Buenos Aires dejó de ser un conflicto atomizado por intendencia y comenzó a tomar dimensión provincial. La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) puso en marcha este lunes un plan de lucha por tiempo indeterminado, con una primera jornada de cortes en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas, y anticipó nuevas medidas sorpresivas en distintos puntos del territorio.

Los destinatarios principales del mensaje son los intendentes bonaerenses, quienes negocian los salarios de sus trabajadores. Pero el conflicto también escala hacia la Gobernación: la organización que conduce Hernán Doval reclama al gobierno de Axel Kicillof que convoque al Consejo del Empleo Municipal, un organismo previsto por la Ley 14.656 hace más de una década y que, según denuncian los municipales, nunca logró ponerse efectivamente en funcionamiento.

El reclamo central del gremio está vinculado a los salarios, no solo porque en la mayoría de los casos son muy bajos, sino también porque hay una enorme disparidad salarial entre los 135 municipios bonaerenses. Según FESIMUBO en algunos distritos el salario básico municipal ronda apenas los $150.000 por lo que el conflicto, para el gremio, no puede resolverse exclusivamente en las mesas paritarias municipales y requiere una discusión de alcance provincial.

El plan de lucha se inició este lunes. Sindicatos municipales de las regionales Centro y Conurbano Oeste realizaron cortes sobre las rutas 6 y 205, dos corredores estratégicos para la circulación entre el conurbano, Cañuelas y distintos puntos del interior bonaerense.

La elección de Cañuelas no fue casual. El distrito funciona como un punto de conexión entre distintos corredores productivos y logísticos de la provincia y concentra parte del tránsito que comunica el área metropolitana con el interior.

Desde FESIMUBO anticiparon que esta primera medida es apenas el comienzo de un esquema de protesta gremial que será “total, permanente y prolongado”, con acciones en distintos municipios y cortes sorpresivos en rutas bonaerenses.

La brecha salarial en Buenos Aires

El principal problema que plantea el gremio es la desigualdad salarial. Los trabajadores municipales no tienen una paritaria provincial como los docentes, estatales o judiciales bonaerenses. Cada intendencia negocia con sus sindicatos y define, de acuerdo con su estructura presupuestaria, sus posibilidades de recaudación y sus prioridades políticas, los aumentos y las condiciones laborales.

El resultado es un mapa salarial extremadamente heterogéneo. Según la Federación, existen municipios donde los salarios se encuentran en niveles relativamente altos y otros donde los básicos se ubican en torno de los $150.000. Doval utilizó como ejemplo a Merlo, gobernado por Gustavo Menéndez, para graficar el extremo inferior de esa escala.

Además, cuestionan diferentes situaciones de precarización laboral. La Federación denuncia el crecimiento de modalidades de contratación que considera precarias, entre ellas trabajadores incorporados bajo monotributo y becas.

Para la Federación, esas formas de vinculación laboral permiten a los municipios contar con trabajadores que realizan tareas permanentes sin acceder necesariamente a los derechos y la estabilidad de un empleado de planta.

La pelea llega a Axel Kicillof

El gobernador no es quien fija los salarios municipales ni participa directamente de las negociaciones paritarias de cada comuna. Sin embargo, FESIMUBO entiende que el Ejecutivo bonaerense tiene una responsabilidad política e institucional sobre la situación general de los trabajadores municipales y, especialmente, sobre el cumplimiento de la Ley 14.656.

Axel Kicillof y el ministro de Trabajo Walter Correa

La norma creó el Consejo del Empleo Municipal, un ámbito consultivo y asesor destinado a discutir la problemática laboral del sector. El organismo tiene carácter no vinculante y la legislación establece que puede reunirse dos veces por año. El reclamo sindical apunta particularmente al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

La Federación sostiene que el gobierno provincial debe avanzar finalmente con la convocatoria y permitir que intendentes y trabajadores discutan en una misma mesa las condiciones del empleo municipal.

La discusión se volvió todavía más sensible en las últimas semanas porque la Provincia comenzó a avanzar sobre la conformación del organismo, pero surgieron diferencias alrededor de la representación sindical. FESIMUBO cuestiona los criterios que pretende utilizar el Ministerio de Trabajo para definir quiénes tendrán representación dentro del Consejo.