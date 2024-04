Juntos por el Cambio se despega de la pelea en La Libertad Avanza y advierte sobre la ley ómnibus XS

La salida de Oscar Zago de la jefatura del bloque del oficialismo , como consecuencia del escándalo en la comisión de Juicio Político, puso en alerta a las figuras de la coalición opositora que se encargaron de avisarle a la Casa Rosada, de manera informal, que no busquen echarle la culpa en el caso que no tenga los votos necesarios como consecuencia de la división que sufrió LLA.

Las figuras del espacio opositor no salieron de su asombro por la ingratitud del oficialismo. "Se manejan como patrones de estancia, no tienen experiencia alguna y no se dejan ayudar. Si no cambian, se la van a dar de frente contra una pared", remarcó un diputado del PRO visiblemente preocupado por la posibilidad de que, en un escenario de números justos, el propio Zago se cobre venganza haciendo naufragar algún artículo de la ley ómnibus.