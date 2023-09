JxC no descarta aprobar la eliminación de Ganancias que propone Massa

Mario Negri y Cristian Ritondo en la Cámara de Diputados

Aunque la reacción inicial de economistas y referentes de Juntos por el Cambio fue rechazar el proyecto de Sergio Massa para eliminar el impuesto a las ganancias a la mayoría de los trabajadores y jubilados, preocupados por las consecuencias electorales de esa postura, sus líderes legislativos empezaron a evaluar la posibilidad de apoyar la iniciativa cuando comience su tratamiento en la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado, el jefe del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, no descartó respaldar el proyecto. La UCR no se expresó oficialmente, aunque el jefe de la bancada, Mario Negri, había acusado el lunes a Massa de generar incertidumbre. "Los técnicos van a leer bien el texto cuando ingrese", justificaron desde la bancada radical a Letra P la falta de un pronunciamiento colectivo. La Coalición Cívica no emitió opinión. En estas condiciones, unificar una postura en el JxC fue imposible.

Después del anuncio del ministro de Economía y candidato presidencial, los rechazos más contundentes habían sido de los diputados economistas de JxC, como Luciano Laspina (PRO), quien definió la baja de Ganancias como un "mamarracho electoralista", una frase que luego repitió en una entrevista televisiva el expresidente Mauricio Macri. "Hay 600 mil beneficiados y 47 millones de perjudicados. La medida es irresponsable, inequitativa y sumamente regresiva", completó el legislador.

Más contundente había sido Martín Tetaz, diputado de Evolución radical. "No estamos de acuerdo con la propuesta de Massa porque se trata de una propaganda política burda en medio de una campaña electoral", dijo el lunes el economista, pero también cambió de parecer este martes: presentó un proyecto para ampliar la eliminación de Ganancias a monotributistas y autónomos, lo que incrementa el costo fiscal, que sin ese agregado será de 1 billón de pesos.

Tetaz consiguió la firma de colegas de todo el espectro del JxC, como Silvia Lospennato y Sebastián García de Luca (ambos del PRO); el liberal José Luis Espert, Margarita Stolbizer y el radical Julio Cobos. "A mi me gustaría bajar todos los impuestos, pero no se puede hacer si no hay una reforma integral", sostuvo el platense.

Al volver sobre sus pasos, los referentes legislativos de JxC intentaron detener la viralización de viejos tuits en los que le reclamaban a Massa bajar Ganancias ya mismo. Además, no resulta un buen negocio electoral oponerse a un aumento salarial que alcanzaría a 800 mil trabajadores. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjlespert%2Fstatus%2F1701580161731137942&partner=&hide_thread=false Con la baja de Ganancias, Massa nos quiere hacer creer que en economía hay magia. Sin bajar el déficit fiscal, esto es más inflación para los argentinos. Se va a comer toda la mejora que esto significa y es más deterioro para la vida de la gente. pic.twitter.com/u8mt53lpOj — José Luis Espert (@jlespert) September 12, 2023 Espert fue uno de los más apuntados en las redes y se defendió. "Massa nos quiere hacer creer que en la economía hay magia. Sin bajar el déficit, esto es más inflación para los argentinos", señaló, pero luego firmó el proyecto de Tetaz. "Veremos qué tiene adentro" Ritondo dejó claro en su comunicado que no descarta aprobar el proyecto que enviará Massa para bajar Ganancias a empleados y jubilados. Sólo pagarían quienes ganen 15 salarios mínimos, lo que representa 1.770.000 pesos brutos mensuales. La medida se implementará por decreto este año, pero el ministro propuso que para el futuro se regule con una ley y aún no envió la iniciativa a la Cámara baja, donde empiezan los debates de temas tributarios. "Cuando el Gobierno mande el proyecto ahí veremos qué tiene dentro. Si se trata de un proyecto serio, responsable, con baja del gasto y del déficit, que permita esa reducción del impuesto a los ingresos más altos; o si van a meter más maquinita o crear nuevos impuestos", aclaró el jefe del PRO. "Lamentablemente, dudo que sea algo serio porque en 4 años no presentaron un solo plan económico, ni bajaron el déficit ni bajaron impuestos. Por el contrario, todo lo que hicieron fue subir impuestos, aumentar el déficit y destruir el salario y los ingresos vía inflación”, añadió el jefe de la bancada PRO. "En el pasado, hemos sido testigos de promesas similares en cuanto a la gestión económica, como la afirmación de que la inflación se mantendría en un 3% y que no habría más contrataciones en el Estado. No obstante, la realidad nos muestra un panorama diferente, con nombramientos constantes en la planta permanente y una creciente emisión monetaria que amenaza la estabilidad económica”, completó Ritondo.

