Jujuy: Zigarán y Rizzotti se resisten a votar con Milei y complican el juego de Sadir con la Casa Rosada

El verticalismo que ordena la relación entre los gobernadores y sus espadas legislativas en el Congreso no siempre funciona como todo el mundo cree. En Jujuy , la diputada radical María Inés Zigarán y su par Jorge Rizzotti hacen transpirar más de una vez al mandatario provincial Carlos Sadir .

Es que la dupla jujeña no comulga con el credo libertario que Sadir muchas veces debe consentir para acomodar las arcas exhaustas de una provincia que requiere de asistencia del Tesoro nacional y donde un ATN cotiza alto. Entonces, comienzan los tironeos.

De extracción boinablanca, Zigarán y Rizzotti se inscriben dentro del radicalismo que conduce en la provincia norteña el exgobernador Gerardo Morales . Integran la bancada de Provincias Unidas , un colectivo federal que tiene peso en la cámara baja a la hora del cuórum, pero donde sus integrantes muchas veces votan cada uno por su lado.

Rizzotti y Zigarán también han votado diferente en una misma sesión. Por ejemplo, Rizzotti apoyó el nuevo Régimen Penal Juvenil y Zigarán se ausentó. Sin embargo, la reforma laboral es el caso más emblemático. Ella se opuso al proyecto oficial y él voto por su aprobación. En los pasillos del Congreso cuentan que hizo falta un llamado largo del gobernador la noche decisiva para torcer la voluntad de sus legisladores. Lo consiguió a medias, pero sumó un poroto para que la inciativa avanzara.

A veces Rizzotti y Zigarán coinciden, en contra de Milei: ambos rechazaron la ley de Inocencia fiscal y se abstuvieron cuando se trató el Presupuesto 2026.

El equilibrismo de Carlos Sadir

Esa dualidad también se registra en el derrotero de Sadir, que recorrió el país en un rol opositor soft con sus pares de Provincias Unidas en la campaña 2025, pero días atrás fue el único referente de ese espacio que se sumó al Zoom de mandatarios dialoguistas horas antes del reparto de poder en el Senado.

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El gobernador jujeño necesita ampliar el campo de acción y sostener el diálogo abierto con tantos sectores como sea posible, porque no puede pelearse con un Gobierno del que necesita recursos en un distrito donde comparte electorado: La Libertad Avanza se impuso por 17 puntos en los comicios legislativos nacionales de octubre en Jujuy. Por eso también se subió a las jornadas Argentina Week de esta semana en Nueva York y se mostró junto al deslomado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a algunos de sus pares viajeros.

La economía en Jujuy

Como contó días atrás este medio, Zigarán tiene su propia lectura de la situación. “Los gobernadores tienen el desafío de la gestión institucional, de garantizar la administración, y este Gobierno te pone casi en un lugar de extorsión”, opina la diputada.

Ministra durante los ocho años de gestión de Morales y a cargo de la cartera de Ambiente hasta que saltó al Congreso en diciembre, Zigarán considera que “la casta libertaria gobierna a las patadas en el Congreso” y que los gobernadores “deben soportar cuestiones extorsivas a cambio de ATN, de programas, evitar la reducción de los recursos o de las transferencias a las provincias. Es la vieja política al palo”.

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En ese punto afloran las tensiones. En febrero de este año, las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias mostraron un descenso del 35,7% interanual en términos reales. Totalizaron $ 120.934 millones. Jujuy quedó sexta en la tabla de reparto, con apenas $3470 millones.

Algo es algo. Con la recaudación cayéndose a pico y las transferencias de recursos nacionales llegando a cuentagotas, el equilibrismo jujeño en el Congreso puede ser una constante este año preelectoral. Sadir ya pone las barbas en remojo para alinear a la dupla radical en Diputados.