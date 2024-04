Jubilaciones: el titular de la ANSES defendió la movilidad y evitó anticipar si habrá giros a las provincias

Javier Milei envió a la Cámara de Diputados al director de la ANSES , Mariano de los Heros , a defender la indexación de las jubilaciones que definió por decreto y no cubre la totalidad de la inflación de enero. El funcionario no anticipó cuándo se retomarán los giros a las cajas provinciales, que están suspendidos y son motivo de un conflicto con gobernadores de 13 provincias.

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Ante una consulta de Victoria Tolosa Paz , de Unión por la Patria, Chiti reconoció que no tiene designación. El jefe de esa bancada, Germán Martínez , consideró una irregularidad que haya hablado por el Gobierno en el Congreso y lo obligó a callarse.

Si con los bonos que pagará el Gobierno el haber resulta mejor, la diferencia no se devolverá. Chiti afirmó una y otra vez que la fórmula debe buscar sostener el poder adquisitivo de las jubilaciones, pero no mejorarlas. "La movilidad es para mantener las jubilaciones, no para recomponerlas”, fue su frase.

De Los Heros destacó que con el nuevo sistema las jubilaciones subirán un 64% en el próximo trimestre, contra el 34% que hubieran crecido con la indexación vigente.

Consideró que el problema del sistema previsional es que el 87% de las jubilaciones son mínimas, debido a la moratoria que hubo para incorporar al sistema a quienes no completaron aportes. “Este proceso de achatamiento de la pirámide no es producto de la movilidad, sino de ciertas políticas que se adoptaron desde 2005”, cuestionó.

El director del organismo previsional aclaró que el Gobierno no puede convertir a los jubilados de las moratorias en beneficiarios de planes sociales, porque tienen derechos adquiridos. Pero dejó claro que será de difícil que vuelvan a jubilarse

No hay plata

La diputada cordobesa Alejandra Torres, esposa del extitular de la ANSES Osvaldo Giordano, quiso saber porqué el Gobierno no indexa las jubilaciones con la inflación desde enero y De Los Heros la ignoró. Tampoco logró una respuesta María Eugenia Vidal (PRO), quien defendió el proyecto para contemplar una variable salarial como refuerzo, al menos una vez al año. “Hay jurisprudencia en la Corte que lo pide”, destacó.

Antes de ser obligado a callarse, Chiti negó que el DNU le quite poder adquisitivo a los jubilados. Proyectó una inflación desde enero a junio de 108%, mientras que la indexación de haberes escalará a 107%.

Vidal anticipó que su bloque. seguirá pidiendo la eliminación de jubilaciones de privilegio. La última que se aplicó fue el mes pasado, de $ 7 millones, para Alberto Fernández. “Yo no estoy de acuerdo pero mi función es cumplir las leyes, no hacerlas”, se desentendió de los Heros. El DNU de Milei ignora este tema, que había sido incorporado en el debate en particular de la ley ómnibus.

Nada a las provincias

Consultado por la cordobesa Torres, de los Heros se hizo cargo de no haber girado fondos a las cajas jubilatorias de las provincias, como indica una ley sancionada en 2016. El funcionario explicó que esa norma obliga a cubrir un déficit que las cajas locales tendrían si replicaran el sistem de la ANSES. Son necesarias auditorías y el titular de Anses aseguró que no siempre se hicieron bien.

“Hubo un caso de una provincia que informaba déficit y tenía superávit. Me reservo el nombre”, contó de los Heros. Dijo que ese distrito había recibido adelantos por un pasivo falso.

Torres pidió usar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para asistir a las provincias. El director del organismo respondió con una acusación a la administración del Frente de Todos, por gastar esos recursos en préstamos a tasas diferenciales. “Se puede calcular el perjuicio que esto lleva con los aportes que hicimos”, se incluyó de los Heros.

Presión peronista

La reunión empezó con un pedido de Martínez, el jefe del bloque de UP, para dictaminar un proyecto con una nueva movilidad el próximo martes. Cómo anticipó Letra P, es un pedido de la mayoría de las bancadas, disconformes con la movilidad de Milei.

Todas las fuerzas proponen indexar por inflación, como propone el Gobierno, pero reclaman otros beneficios. La Coalición Cívica tiene un proyecto para compensar la totalidad de la inflación de enero y hay otros similares de la UCR.

Gisela Marziotta, de UP, propone una cláusula gatillo para contemplar una suba de la recaudación de la ANSES que pueda ser mayor a la inflación.

La cordobesa Torres quiere revisar la moratoria y Vidal insiste con sumar una compensación por salarios una vez al año. Si la comisión de Previsión y Seguridad Social emite dictamen no podría llevarlo al recinto, porque restaría el despacho de la comisión de Presupuesto, que José Luis Espert se niega a reunirla. “Si no quiere convocar, vamos a emplazarlo”, amenazó Martínez. Sería necesario llamar a otra sesión especial.