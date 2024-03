Los parches de Javier Milei: contramarcha y malabares del Gobierno para explicar jubilaciones

Al menos tres voces oficiales tuvieron que salir a dar explicaciones después de que se conociera el decreto que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, lo que significó no sólo una nueva contradicción del Gobierno , sino también un paso más en su estrategia de impulsar iniciativas individuales que sustituyan la ley ómnibus y el DNU 70/2023 .

En menos de una semana, la administración de Javier Milei pasó de negar la implementación de una nueva fórmula jubilatoria por decreto -"no es una alternativa", había dicho el vocero Manuel Adorni en diálogo con Letra P - a anunciar que el incremento previsional se aplicaría desde abril y, luego, que este sería por decreto y desde julio, tal como quedó establecido este lunes en el Boletín Oficial .

En privado, quienes estuvieron detrás de la normativa adujeron que los cambios se debieron a la imposibilidad de La Libertad Avanza de sacar una ley en lo inmediato porque no pasa el filtro del Congreso y al obstáculo técnico de aplicar una nueva fórmula para el próximo mes. "No podemos aplicar el nuevo cálculo de manera legal en abril porque el trimestre ya comenzó y la fórmula actual del kirchnerismo corta cada tres meses", explicó un funcionario de diálogo cotidiano con el jefe de Estado. Más allá de eso, la poca claridad del anuncio se debió a que muchos de los encargados de comunicarlo se enteraron de los detalles esta misma mañana .

El oficialismo perjuran que los jubilados y jubiladas retendrán su poder adquisitivo. Habrá que comparar los ingresos con el casi 70% de inflación acumulada en los primeros tres meses de gobierno libertario. También afirma que evitará un "achatamiento" de la pirámide jubilatoria, ya que los aumentos se darán en todas las categorías salariales y no sólo sobre la mínima.

Los números del Ministerio de Economía y el relato de la Casa Rosada

De acuerdo al anuncio oficial, desde abril, los jubilados cobrarán aumentos mensuales de acuerdo al IPC y tendrán un incremento adicional del 12,5%, con el fin de "reparar el daño ocasionado por la nefasta fórmula previsional del gobierno anterior" y con el objetivo de avanzar en su estrategia de aplicar decretos y sancionar leyes individuales que sustituyan -a modo de parches- tanto la Ley Bases, en la que está incluida una fórmula jubilatoria, como otras herramientas, por caso, los proyectos sobre Organizaciones Criminales y un nuevo registro de ADN, también contemplados en el paquete de reformas que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados.

De esta forma, para el próximo mes se aplicará un ajuste del 12,5%, más adelantos todavía no precisados de la movilidad correspondiente a junio, que llevarían la mínima a $172.000, más un bono, lo que, aseguran fuentes oficiales, haría que nadie cobre menos de $204.0445. Después de eso, en mayo y junio habría otros ajustes por IPC y se tendría en cuenta que "si el aumento acumulado es menor al que resulta de la fórmula actual, se compensará esa diferencia". "Si es mayor no se descontará, y no habrá compensación", sostuvieron las fuentes.