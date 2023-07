Grabois: "A Wado lo bajaron el FMI, los mercados y un boicot"

"A Wado lo bajó el sistema. El sistema percibió en Wado un candidato competitivo, con posibilidades de ganar, que no representa los intereses del 1%, no era una garantía. El sistema, y a qué llamo el sistema, para ponerle algunos calificativos más claros: el Fondo Monetario Internacional, lo que llaman los mercados", aseguró.

Sobre lo que ocurrió entre el viernes a la noche y el sábado, horas en que se terminó de definir el armado electoral de UP, Grabois relató las conversaciones que terminaron en la aceptación de que él vaya como candidato presidencial con boleta corta. "Hubo conversaciones esa noche. Nosotros planteamos exactamente lo que dijimos si pedimos PASO y vamos por adentro, con listas unificadas. Si no nos dan la boleta unificada, iremos con boleta propia o con boleta corta, y si no nos dan las PASO, vamos por afuera".

Sobre la PASO contra Sergio Massa, dijo que tratarán de "competir en igualdad de condiciones, sabiendo que la cancha está inclinada, sabiendo que el caballo del comisario lo tiene nuestro contrincante en la interna, sabiendo que tenemos recursos infinitamente menores, pero vamos a ponerle todo".

Y si bien admitió que su candidatura fue pensada como "testimonial", apeló a La Biblia para subrayar que "existió Goliat y existió David también, entonces, la historia no está escrita". "El resultado del partido no está hasta que el partido termina, y nosotros plata y miedo no tenemos. Porque si no, podría decir: 'Juan, tenés que ser racional, las posibilidades son ínfimas'. Primero, que los desafíos son una cosa linda que a mí me entusiasma, pero más allá de eso, nosotros representamos algo que no está representado".

"Si nosotros sacamos una buena cantidad de votos, condicionás el sistema político, le estás diciendo algo al sistema político...".