Un periodista rionegrino denuncia que fue echado por Alberto Weretilneck por cubrir el caso Machado

El periodista Luciano Barroso, que entrevistó a Fred Machado como colaborador externo de Letra P, fue echado de su trabajo en la gobernación de Río Negro, a cargo de Alberto Weretilneck, quien recién este jueves se refirió al escándalo, al día siguiente de que el empresario fuera trasladado de su casa por la Policía Federal, como el primer paso de la extradición a los Estados Unidos, donde es investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Con la firma de Juana Carla Benítez, presidenta del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), Barroso fue notificado este miércoles que comenzaba a correr el período de preaviso para la finalización de su relación laboral. La nota no informa las razones de la medida.

El periodista aseguró que fue despedido "sin ningún motivo ni justificación". "Nadie me dijo absolutamente nada al respecto", agregó Barroso, que desde el 8 de abril de 2021 se desempeña en el área de prensa del IPAP.

"Además de mi ejercicio laboral (en la administración provincial), tengo otros trabajos, uno de ellos es el ejercicio del periodismo”, contó Barroso, que también cubrió para otros medios, como la señal de televisión La Nación +, el caso que culminó con la renuncia de José Luis Espert a la candidatura bonaerense por La Libertad Avanza.

Las explicaciones del gobierno de Alberto Weretilneck Consultadas por este medio, fuentes oficiales de la gobernación rionegrina señalaron que "el despido estuvo fundamentado en el abandono de tareas en horario de trabajo". Barroso refuta esa argumentación. "Escribí y salí en televisión para medios nacionales fuera de mi horario laboral en el IPAP", aseguró.



La Policía fue a buscar al empresario a su casa en Viedma y se espera que lo trasladen.



Hasta este jueves, el mandatario provincial había mantenido silencio ante el caso Machado, pero finalmente explicó su relación con Claudio Ciccarelli, primo del empresario que espera su extradición a Estados Unidos, acusado de vínculos con el narcotráfico.

