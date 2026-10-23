Jorge Taiana cuestionó a Javier Milei por Malvinas: "Creer que EE.UU. nos va a ayudar es sin sentido"

En Desde el estudio, el nuevo ciclo audiovisual de Letra P , el diputado Jorge Taiana cuestionó al presidente Javier Milei por su política exterior respecto de las islas Malvinas y el alineamiento con Estados Unidos . En la entrevista, también advirtió sobre las consecuencias institucionales de un proyecto de seguridad impulsado por el Gobierno.

El excanciller puso en duda que la administración estadounidense pudiera respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago, debido a los vínculos históricos entre Washington y Londres. Sus declaraciones se produjeron en el marco de un análisis sobre la política internacional y las decisiones de Donald Trump respecto de las Naciones Unidas .

“La hipótesis de que Estados Unidos nos va a ayudar a recuperar las Malvinas del Reino Unido , que es su hermano histórico, es una cosa sin sentido”, sostuvo Taiana durante la entrevista. Con esa definición, el legislador rechazó la expectativa de que un acercamiento político a la Casa Blanca pudiera favorecer la posición argentina en la disputa territorial.

También consideró que la estrategia oficial había mostrado una falta de orientación en materia diplomática. “Por eso es tan desorientado lo que ha pasado”, afirmó en referencia a las decisiones vinculadas con el vínculo bilateral y sus posibles consecuencias para los intereses nacionales.

La conversación también abordó la decisión atribuida a Trump de solicitar la disolución del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un organismo relevante para el tratamiento internacional de la cuestión Malvinas. En ese contexto, el diputado interpretó la iniciativa como parte de una política más amplia de debilitamiento del sistema multilateral.

Ante la consulta sobre el impacto de esa postura para la Argentina, el exfuncionario sostuvo que uno de los ejes de la política estadounidense había sido “destruir el sistema de Naciones Unidas”. La definición expuso su preocupación por el futuro de los espacios diplomáticos en los que el país había sostenido históricamente su reclamo de soberanía.

El proyecto de seguridad de Javier Milei

Más allá de la política exterior, Taiana lanzó duras críticas contra una iniciativa legislativa del Gobierno vinculada con la seguridad nacional. El diputado comparó su orientación con las prácticas del régimen militar encabezado por Juan Carlos Onganía y advirtió sobre un posible retroceso en materia de derechos y garantías constitucionales.

“Es Onganía”, afirmó al cuestionar el proyecto, al que vinculó con intentos de reprimir a la prensa, a la juventud y a los estudiantes. También denunció que la propuesta puede habilitar detenciones sin causa y desdibujar los límites entre las funciones de las fuerzas de seguridad, la defensa nacional y los organismos de inteligencia.

Jorge Taiana en Desde el estudio.

El excanciller sostuvo que la iniciativa pretendía “mezclar la defensa con la seguridad interior, mezclar la inteligencia con la defensa y la seguridad”. Según su interpretación, esa combinación representa una amenaza para los consensos institucionales que habían regulado el funcionamiento de esas áreas desde la recuperación de la democracia.

En ese sentido, advirtió que el proyecto hace “una ensalada que destruye 40 años de convivencia democrática”. La expresión sintetizó su rechazo a los cambios que, según planteó, pueden alterar el esquema institucional construido desde 1983 y ampliar las atribuciones del Poder Ejecutivo.

La advertencia sobre el poder presidencial y la convivencia democrática

Las críticas del diputado también apuntaron directamente al ejercicio del poder presidencial. Taiana sugirió que la iniciativa oficial no responde a una necesidad concreta de seguridad, sino a una búsqueda de mayor capacidad de intervención política por parte del jefe de Estado.

El excanciller sostuvo que no encuentra otra explicación para esas medidas que el objetivo de otorgarle “más poder autoritario al presidente”. Además, cuestionó la posibilidad de que ese esquema fuera utilizado para perseguir, detener o desacreditar a sectores críticos del Gobierno.

Durante la entrevista, el legislador también abordó el escenario internacional, atravesado por los procesos electorales de Brasil y Estados Unidos, y sus posibles repercusiones sobre la Argentina.

Las declaraciones de Taiana dejaron planteados dos cuestionamientos centrales a la gestión de Milei: la viabilidad de una estrategia sobre las Malvinas basada en el acercamiento a Washington y los riesgos que, a su entender, suponen las reformas oficiales en materia de seguridad para las garantías democráticas.