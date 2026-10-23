Jorge Taiana también eligió: Axel Kicillof "es el que va al frente de la interpretación del peronismo"

Jorge Taiana en Desde el estudio , programa conducico por Gabriela Pepe que se emite todos los jueves a las 20 por nuestro canal de YouTube.

En una entrevista con Gabrirla Pepe en Desde el estudio, el nuevo ciclo audiovisual de Letra P , el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana respaldó las aspiraciones presdenciales de Axel Kicillof dentro del peronismo y destacó su papel en la interpretación del movimiento político. También reclamó unidad y analizó los desafíos electorales de 2027.

“El que va al frente de la interpretación del peronismo es Axel”, afirmó Taiana en referencia al gobernador de la provincia de Buenos Aires. La definición se produjo en el marco de un análisis sobre el escenario político nacional e internacional y las perspectivas del movimiento opositor.

El excanciller se suma a otras figuras que comienzan a definir sus posiciones en la interna del kirchnerismo, como su compañero de bancada Juan Grabois , quien, como señaló Pepe en su columna dominical del último fin de semana, también decidió brindar su apoyo a la candidatura presidencial de Kicillof.

Taiana consideró que los procesos electorales de otros países ofrecen señales que el justicialismo debía interpretar para definir su estrategia. En ese sentido, sostuvo que el escenario global dejaba un mensaje de reafirmación y remarcó que “el peronismo tiene que tener la unidad como bandera”.

#LetraPepe Grabois se plantó en la interna del peronismo: se mostró junto a Kicillof El dirigente de Patria Grande rompió con el dogma del "CFK o nada" para priorizar una alternativa que logre ganarle a Milei https://t.co/WyYJ55AzxH @gabyspepe pic.twitter.com/Y8QwNJfvwa

El legislador también ratificó su respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y señaló que forma parte del movimiento que reclama su liberación. Su posicionamiento se inscribió en el debate sobre la reorganización del espacio y la construcción de una alternativa política para las próximas elecciones presidenciales.

La política exterior de Javier Milei, bajo la lupa

La entrevista tuvo lugar en uno de los estudios del recientemente inaugurado Media Hub de Letra P.

Durante la charla, Taiana cuestionó la política exterior del gobierno de Javier Milei y se refirió al intento del presidente estadounidense, Donald Trump, de eliminar el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. En particular, criticó la abstención de Argentina frente a esa propuesta y sus posibles consecuencias diplomáticas.

El dirigente también rechazó el proyecto de Ley de Soberanía impulsado por el Ejecutivo en el marco del giro oficial en relación a la causa Malvinas. Según sostuvo, la iniciativa “plantea sanciones y formas de no cumplirlas” y “destruye 40 años de convivencia democrática”. Sus cuestionamientos apuntaron al contenido de la propuesta y a sus implicancias institucionales.

En el plano regional, el excanciller analizó el escenario electoral de Brasil y las posibles consecuencias de un triunfo de Flávio Bolsonaro para la relación bilateral. “Si gana Bolsonaro, la relación con Argentina no va a mejorar”, advirtió sobre las perspectivas del vínculo entre ambos países.

El peronismo y el desafío electoral de 2027

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, Taiana planteó la necesidad de revisar las herramientas de participación política y los mecanismos utilizados para definir candidaturas. La discusión incluyó las formas de organización de la competencia electoral dentro del peronismo.

El legislador vinculó ese debate con la necesidad de interpretar los cambios políticos que atraviesan otros países y de fortalecer la unidad del movimiento. En ese marco, su respaldo a Kicillof apareció como una de las definiciones centrales de la entrevista.

La discusión sobre los mecanismos de participación y la construcción de acuerdos quedó así planteada como uno de los desafíos que, según el excanciller, debía afrontar el peronismo en el camino hacia 2027.

Desde el estudio es la nueva producción de Letra P. Conducida por Gabriela Pepe, la propuesta puede verse cada jueves, a las 20, en nuestro canal de YouTube, al que te invitamos a suscribirte.