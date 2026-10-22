El islam abrió un nuevo frente de conflicto entre Martín Menem y las Fuerzas del Cielo

La histórica pelea entre los Menem y Las Fuerzas del Cielo , la agrupación que lidera Santiago Caputo , sumó un nuevo capítulos tras extensas semanas de tranquilidad interna. Lo que empezó este miércoles con un discurso del diputado Luis Petri contra el yihadismo, siguió con una serie de mensajes del propagandista Gordo Dan contra el islam, religión que profesa el presidente de la cámara baja, Martín Menem .

El enfrentamiento a cielo abierto vuelve a poner en foco la histórica rivalidad entre los Menem y Las Fuerzas del Cielo, esta vez no como parte de una disputa por las listas electorales o el armado territorial en las distintas provincias. La controversia se desató a partir de un tuit y de un artículo del economista liberal Alberto Benegas Lynch (h) , idolatrado por Javier Milei . El texto en cuestión (En torno a un libro de José Levy) fue publicado en Infobae el 22 de diciembre de 2017, pero fue retuiteado por el jefe de la Cámara de Diputados, luego de que el exministro de Defensa brindó un encendido discurso a favor de "los valores de Occidente" y contra el islam.

En aquella publicación, Benegas Lynch analizó la obra Terror alerta ISIS, una amenaza para toda América y defendió la necesidad de distinguir entre el terrorismo y la religión musulmana. La lectura fue respaldada por Menem, pero rápidamente el reconocido tuitero salió a cruzar a ambos. La pelea dejó expuesta nuevamente un enfrentamiento que no tiene vuelta atrás y que amenaza con romper todos los vínculos entre las partes en la previa de las elecciones presidenciales.

Las diferencias dogmáticas en el oficialismo no son nuevas. De hecho, la primera vez que tomó notoriedad un cruce entre un integrante de la familia riojana y un orgánico de la agrupación caputista fue en junio del 2025, tres meses antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Dale ahí dejamos de hablar de lo que está haciendo el Islam en Europa y en el mundo porque según ustedes deberíamos ser "severamente penados" por decir LA VERDAD. Me chupan un huevo todos ustedes del primero al último, incluyendo al del RT. La Argentina no se doblegará NUNCA. pic.twitter.com/8QyNBenq3U

En aquella oportunidad, Lucas Luna , más conocido en redes sociales como Sagaz , un destacado integrante de la mesa digital de Caputo, comentó "no odiamos lo suficiente al islam" en una publicación en la que se veía - según el relato - a un grupo islamista invadiendo un pueblo cristiano. Unos cuarenta minutos después, el asesor legislativo Sharif Menem lo cruzó de manera directa: "Borrá eso, pelotudo".

Borra esto pelotudo. — Sharif Menem (@sharifmenem) June 7, 2025

Luna, que para ese momento estaba en una cena con otros tuiteros que compartían su mirada, como el secretario de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, y el comunicador audiovisual, Tomás Jurado, no eliminó el posteo. Sin embargo, su actitud fue leída como un desafío personal por parte de los armadores territoriales, quienes ordenaron dejar a Luna fuera de la lista de candidatos a diputados por la Tercera sección electoral.

Tan direccionado fue el enojo de los Menem que, en las horas previas a aquel cierre de listas que le propusieron a los conductores de Las Fuerzas del Cielo reemplazar a Luna por el reconocido youtuber Mariano Pérez. Integrante de la misma agrupación, y amigo personal de Luna, el conductor del programa Break Point rechazó la oferta y el caputismo debió contentarse sólo con la renovación de la banca de Nahuel Sotelo.

Con la idea de cerrar el debate, en enero, Menem reclamó “no confundir nunca, bajo ningún punto de vista, terrorismo con religión”. No surtió efecto.

La marcha atrás de otro propagandista del oficialismo

Más acá en el tiempo, el abogado y propagandista oficialista en Carajo, Alejandro Sarubbi Benítez, también tuvo expresiones contra el islam, aunque no le duró mucho tiempo. El integrante del programa La Trinchera tuvo que pedir disculpas por sus comentarios y donar 200 mil pesos al Hospital de Niños Pedro Elizalde para dar por cerrada una causa promovida por el Centro Islámico de la República Argentina, según informó el sitio oficial de fiscales.gob.ar, que depende de la Procuración General de la Nación.

A diferencia de Dan, Sagaz y otros integrantes de Las Fuerzas del Cielo, en el ecosistema libertario creen que la postura de Sarubbi no se debe a un fundamentalismo religioso o dogmático, razón por la cual no sostuvo su postura inicial, sino más bien por una suerte de revancha pública contra los Menem. El abogado visitó en varias oportunidades el despacho del riojano al inicio de la gestión para ofrecer su asesoría legal, pero por distintos motivos el presidente de Diputados bloqueó su ingreso.

La pelea contra el Centro Islámico de la República Argentina que sí escaló, y que incluso trascendió las fronteras nacionales, fue la que también inició Parisini a principios de este mes. Bajo el mensaje "Lo que ofrece el islam", el tuitero estrella del mileísmo compartió una imagen que asociaba a esta religión de medio oriente con el terrorismo, la esclavitud, la violencia sexual y el homicidio, entre otros crímenes aberrantes.

Como con Sarubbi Benítez, la entidad lo denunció, pero Parisini redobló la apuesta y dijo que prefería ir preso a retractarse. El jefe de Estado, quien le había propuesto a Parisini ser candidato a diputado nacional en 2025, respaldó ese mensaje y, casi inmediatamente, la subsecretaría de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah B. Rogers, también validó los posteos.

“Los podcasters no deberían ser encarcelados por memes”, escribió la funcionaria de Donald Trump en Twitter el 8 de octubre. El posteo fue levantado como una bandera por parte de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, lo que de alguna forma los llevó a ratificar sus posturas hasta este mismo miércoles, cuando el tema volvió a estallar en la cámara baja.

Los cruces en la Cámara de Diputados por el islam

Con el respaldo explícito de Washington al reconocido jefe de los trolls libertarios, el caputismo ratificó su liderazgo sobre la conducción de la narrativa libertaria, al menos en lo que tiene que ver con el mundo digital y las conversaciones de las nuevas generaciones, y la batalla cultural. Por esta razón es que quizá los Menem, más allá de aquella vieja respuesta del más joven de esta histórica familia política, eviten cruzar en público a Gordo Dan desde entonces.

El discurso de Petri en el Congreso tomó notoriedad por todos estos cruces previos. El diputado por Mendoza responsabilizó al islam por la “pérdida de valores” en Europa, por lo que Myriam Bregman, del Frente de Izquierda (FIT), lo acusó de “racista” e “islamofóbico”.

IMPRESIONANTE EL DIPUTADO LUIS PETRI



"EL ISLAMISMO RADICAL AMENAZA A OCCIDENTE"



"PERO EN ARGENTINA NO PASARÁN" pic.twitter.com/ezw3m9cegU — DAN (@GordoDan_) October 21, 2026

“¿Sabe qué? Es el sistema que usted defiende. Un sistema que castiga con pena de muerte al que piensa distinto", le respondió el exministro de Defensa de Milei, que tiene aspiraciones para competir por la gobernación de Mendoza en 2027, algo que depende del karinismo, al mismo tiempo que el riojano le pedía que cerrara la idea, con un gesto de fastidio y cansancio en su rostro inocultable.

La dirigente de izquierda del aprovechó el momento y se dirigió a Menem: "¡Lo van a venir a buscar a usted!". Parisini también tomó partido en los cruces y respaldó a Petri, al afirmar que "el islamismo radical amenaza Occidente”: “Impresionante”, señaló. El primer mandatario, recién llegado a Argentina de su viaje por Madrid, retuiteó a Petri, como si no supiera en la interna que se estaba metiendo.