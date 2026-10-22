Chapadmalal: el kirchnerismo busca frenar la concesión de los hoteles anunciada por Milei

El kirchnerismo busca frenar la concesión de seis hoteles de Chapadmalal anunciada por el Gobierno nacional mediante un proyecto de ley que propone restituir a la provincia de Buenos Aires las tierras del complejo, creado originalmente para el turismo social. La iniciativa, impulsada por la senadora marplatense Fernanda Raverta , ya fue aprobada en el Senado bonaerense y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados.

El Gobierno nacional abrió un concurso público para concesionar seis hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal por un plazo de 30 años. La convocatoria, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), estableció las condiciones para la recuperación y explotación comercial de las instalaciones.

Según se anunció, el proceso contempla la puesta en valor, restauración, refuncionalización, explotación comercial y mantenimiento de los establecimientos. El objetivo oficial apunta a atraer inversiones privadas para desarrollar actividades vinculadas con el turismo, la gastronomía, la recreación y otros servicios complementarios.

Es exactamente como indica @gmontenegro_ok . El Estado no debe ni puede hacer lo que el privado hará mejor. Chapadmalal, bien desarrollado, va a convertirse en una bisagra para la costa atlántica. Esperemos ver un Chapadmalal vibrante en poco tiempo. Hay que destacar la… https://t.co/PS2CqVELQn

La decisión profundizó una política que el Gobierno había anunciado en 2024, cuando dio de baja los programas de turismo social que funcionaban en el complejo. La medida abrió paso a un esquema de explotación comercial para instalaciones que originalmente fueron concebidas con una finalidad social.

Además de las seis concesiones, otros tres hoteles fueron asignados a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) para desarrollar una propuesta educativa denominada Residencia Escuela. El proyecto contempla alojamiento para estudiantes, espacios académicos y sectores destinados a actividades deportivas, sanitarias y de formación.

La iniciativa universitaria suma un nuevo destino para parte de la infraestructura del complejo, aunque las instalaciones también requieren intervenciones para recuperar su funcionamiento. En paralelo, el Municipio de General Pueyrredón recibió el uso de dos inmuebles para reubicar el Centro de Atención Primaria de la Salud de Colonia Chapadmalal.

Milei, sos tan insensible que te burlás de la gente que no llega a fin de mes.



Por eso es imposible que entiendas lo que significa para una familia trabajadora poder ir de vacaciones a Chapadmalal y que sus hijos conozcan el mar.



Lo que sí entendés muy bien es cómo rematar los… — Fernanda Raverta (@FerRaverta) October 22, 2026

El proyecto de Fernanda Raverta y la disputa en Diputados

Frente al avance de las concesiones, el kirchnerismo apuesta a convertir en ley la restitución de las tierras a la provincia. Como contó Letra P, el proyecto de Raverta ya obtuvo la aprobación del Senado bonaerense, donde el espacio cuenta con una mayoría favorable, pero todavía necesita superar el debate en la Cámara de Diputados.

La iniciativa deberá pasar por las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Turismo antes de llegar al recinto. El escenario legislativo aparece más complejo en la cámara baja, donde la composición política es más diversa y el oficialismo deberá reunir los respaldos necesarios para avanzar.

La aprobación en comisiones será un paso clave para habilitar el tratamiento parlamentario. Luego, el proyecto necesitará una mayoría simple para convertirse en ley. El kirchnerismo considera que la restitución podría modificar las condiciones en las que se desarrolla el proceso de concesión. Si la iniciativa prospera, la recuperación de las tierras por parte del Estado provincial podría introducir incertidumbre sobre el futuro de las inversiones privadas previstas para los establecimientos.

Unidad Turística Chapadmalal, el histórico complejo creado por Juan Domingo Perón.

Las inversiones privadas y el destino del complejo turístico

La proximidad de la temporada de verano y la incertidumbre política aparecen como factores que podrían incidir en el interés de los potenciales concesionarios. La posibilidad de un cambio de gobierno después de las próximas elecciones también forma parte de los argumentos que rodean la discusión sobre la viabilidad de las inversiones.

No obstante, el eventual impacto de una ley de restitución sobre el concurso todavía depende del avance parlamentario y de las condiciones jurídicas aplicables a las concesiones. Por eso, el efecto sobre los inversores constituye un escenario posible.

La asignación de tres hoteles a la Universidad Nacional de Mar del Plata también abrie una discusión política. El dirigente radical Maximiliano Abad celebró el destino educativo de esos establecimientos, mientras que el kirchnerismo cuestionó lo que considera una contradicción entre esa decisión y el conflicto del Gobierno nacional por el financiamiento universitario.

Chapadmalal ahora también es universidad.



Tres hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal pasan a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Una iniciativa que pone en valor la importancia de la educación. Hoy la cesión es un hecho.



Residencia para estudiantes, aulas y espacios… pic.twitter.com/7c3ZRzaPoQ — Maxi Abad (@MaxiAbad) October 22, 2026

Abad considera que la disposición del Gobierno servirá para transformar parte del complejo hotelero en un espacio universitario, con instalaciones destinadas a aulas, bibliotecas, laboratorios y residencias estudiantiles. Allí ven que eso favorecerá el desarrollo académico y científico, además de fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad.

La controversia por Chapadmalal reúne así dos discusiones sobre el futuro de los bienes públicos: el modelo de explotación comercial impulsado por la administración nacional y la propuesta de recuperar las tierras con fines turísticos sociales para la provincia.