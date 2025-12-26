Axel Kicillof pasó por la CGT, ratificó su rechazo a la reforma laboral y se llevó un fuerte respaldo político

Axel Kicillof y parte de su gabinete junto a la conducción de la CGT

Mientras se debate el Presupuestro 2026 en el Senado, la CGT recibió este viernes a Axel Kicillof , en la sede de Azopardo, con un doble propósito: sumar el apoyo de la provincia más grande contra el avance de la reforma laboral de Javier Milei , y darle un respaldo al gobernador en el marco de la interna del peronismo bonaerense.

La primera foto formal del nuevo triunivirato cegetista con Kicillof y parte de su gabinete, se sacó al término de un encuentro donde debatieron el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, con fuertes críticas a la gestión económica.

“En la Confederación General del Trabajo (CGT) recibimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su gabinete con el objetivo de abordar el ataque que lleva adelante el Gobierno Nacional al trabajo mediante la implementación de un modelo económico que golpea al empleo y genera pérdida del poder adquisitivo de las y los argentinos”, dice el comunicado que envió la central obrera.

Uno de los ejes de la reunión fue la reforma laboral. La CGT expresó su preocupación por la iniciativa "regresiva, flexibilizadora y precarizadora, como la que impulsa el Poder Ejecutivo, que amenaza derechos históricos de las y los trabajadores, y no ofrece respuestas a la profunda crisis económica que atraviesa el país”. Y adelantó que continuará con su estrategia de oposición en distintos frentes.

El elogio a Axel Kicillof

En un gesto renovado de respaldo al gobernador bonaerense en el marco de la interna peronista, y con miras a la discusión 2027, la CGT destacó “el trabajo que viene llevando adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales, en un contexto nacional adverso marcado por el ajuste y la recesión”.

Desde el triunvirato subrayaron también "la importancia del rol de Axel Kicillof en el escenario federal, en tanto gobernador de la provincia más grande y poblada del país", y remarcaron "la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las y los gobernadores de todo el país”.

Del encuentro participaron también la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Alvarez Rodríguez.