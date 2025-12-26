ALINEADOS 2027

Axel Kicillof pasó por la CGT, ratificó su rechazo a la reforma laboral y se llevó un fuerte respaldo político

El gobernador y la central sellaron voluntades contra el proyecto de Milei. La conducción cegetista destacó el rol del mandatario bonaerense "en el escenario federal".

Por Letra P | Periodismo Político
Axel Kicillof y parte de su gabinete junto a la conducción de la CGT

Mientras se debate el Presupuestro 2026 en el Senado, la CGT recibió este viernes a Axel Kicillof, en la sede de Azopardo, con un doble propósito: sumar el apoyo de la provincia más grande contra el avance de la reforma laboral de Javier Milei, y darle un respaldo al gobernador en el marco de la interna del peronismo bonaerense.

La primera foto formal del nuevo triunivirato cegetista con Kicillof y parte de su gabinete, se sacó al término de un encuentro donde debatieron el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, con fuertes críticas a la gestión económica.

“En la Confederación General del Trabajo (CGT) recibimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su gabinete con el objetivo de abordar el ataque que lleva adelante el Gobierno Nacional al trabajo mediante la implementación de un modelo económico que golpea al empleo y genera pérdida del poder adquisitivo de las y los argentinos”, dice el comunicado que envió la central obrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/2004622544553320685&partner=&hide_thread=false

Contra la reforma laboral

Uno de los ejes de la reunión fue la reforma laboral. La CGT expresó su preocupación por la iniciativa "regresiva, flexibilizadora y precarizadora, como la que impulsa el Poder Ejecutivo, que amenaza derechos históricos de las y los trabajadores, y no ofrece respuestas a la profunda crisis económica que atraviesa el país”. Y adelantó que continuará con su estrategia de oposición en distintos frentes.

Como informó Letra P durante la última marcha a Plaza de Mayo del 18 de diciembre, la central obrera articula un frente opositor al Gobierno y no descarta medidas de fuerza si avanza el proyecto. El cosecretario general Octavio Argüello le puso voz con tono de amenaza: "Hoy más que nunca iniciamos este plan de lucha, si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/letra_p/status/2001772145744163085?s=48&partner=&hide_thread=false

El elogio a Axel Kicillof

En un gesto renovado de respaldo al gobernador bonaerense en el marco de la interna peronista, y con miras a la discusión 2027, la CGT destacó “el trabajo que viene llevando adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales, en un contexto nacional adverso marcado por el ajuste y la recesión”.

Desde el triunvirato subrayaron también "la importancia del rol de Axel Kicillof en el escenario federal, en tanto gobernador de la provincia más grande y poblada del país", y remarcaron "la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las y los gobernadores de todo el país”.

Del encuentro participaron también la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Alvarez Rodríguez.

