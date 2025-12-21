La hoja de ruta de la CGT: torcer la reforma laboral y volver al centro del ring junto a Axel Kicillof

"Fue por la marcha y porque la CGT operó en el Congreso ". Apenas habían pasado algunos minutos del anuncio de la senadora Patricia Bullrich sobre la decisión de postergar el tratamiento de la reforma laboral cuando desde Azopardo salieron a adjudicarse la victoria política.

"Esto es un éxito. Nuestra estrategia tenía que ver con que esto se pateara para adelante. Y se logró". Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la central y líder de UPCN, marcó el tono de la lectura que buscó instalar la CGT tras la marcha que copó Plaza de Mayo . Después de semanas de intensa rosca con legisladores de todo el arco del peronismo y la oposición, en la central obrera sacaron pecho ante lo que consideraron la primera victoria táctica en una pelea que será larga, con la amenaza de un paro general en el aire.

A las puertas de un verano caliente, la nueva conducción que integran Jorge Sola , Cristian Jerónimo y Octavio Argüello enfrenta un doble desafío: endurecer la confrontación con el gobierno del presidente Javier Milei para torcer la reforma laboral en febrero, y consolidarse como pieza política clave del proyecto para construir un frente opositor peronista con miras a 2027, con Axel Kicillof como aliado clave. La CGT cierra la etapa del diálogo con el Gobierno y vuelve al centro del ring, no sólo como central sindical sino como actor político con peso propio.

La participación de la CGT en el Consejo de Mayo está terminada. La central obrera transitó prácticamente todo 2025 con un perfil dialoguista, apostando a negociar las reformas desde adentro del esquema oficial. Ese capítulo cerró. Quedan líneas de diálogo subterráneas abiertas con algunos funcionarios como el ministro del Interior Diego Santilli y el secretario de Trabajo Julio Cordero, pero la estrategia cambió: ahora la pelea será en el Congreso, en los tribunales y en la calle.

LA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA La reforma laboral del Gobierno avanza sobre derechos históricos, debilita la organización sindical y profundiza la precarización. Desde la CGT defendemos trabajo digno, producción y justicia social. Ni un paso atrás. #NoALaReformaLaboral #CGT pic.twitter.com/1NUhvbjFuf

La nueva conducción decidió mostrar otro perfil. Más activo en el frente político, judicial y gremial. La fórmula que manejan en Azopardo es "rosca y calle", la misma que permitió postergar el tratamiento de la reforma laboral. Rodríguez fue el vocero público de la victoria del jueves, pero detrás operaron Jerónimo y Sola en reuniones con legisladores y gobernadores. El trabajo de articulación política comenzó semanas atrás y seguirá intensificándose.

Verano de conflicto y estrategia territorial

La CGT anticipa un verano caliente. El objetivo es claro: llegar a febrero con un clima de alta conflictividad que complique al Gobierno la aprobación de la reforma laboral en el Senado. El secretario gremial de la central obrera, Osvaldo Lobato, ya salió a plantear la idea de ir a un paro general con movilización el 10 de febrero, coincidiendo con la fecha prevista para el tratamiento del proyecto en la Cámara alta.

Los primeros síntomas de ese verano de conflicto ya se vieron. El miércoles, la Federación Aceitera paralizó plantas industriales y puertos del Gran Rosario en rechazo a la reforma laboral. L.D.C. Lagos, Cargill Alvear y Viterra Bahía Blanca suspendieron actividades en una medida que la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) calificó como "motivación política sin conflicto laboral". Hay otros frentes abiertos: Jerónimo visitó a trabajadores de la cerámica ILVA en Pilar, donde desde hace más de 80 días acampan por 300 despidos. Los casos de Essen y Whirpool, que cerró su planta y echó a 220 empleados, alimentan la narrativa cegetista sobre el impacto del ajuste.

La reforma laboral que unió al sindicalismo

La reforma laboral logró abroquelar un frente sindical común. La CGT articula con la Confederación de Trabajadores de la Argentina (CTA) y con movimientos sociales en una alianza que hacía tiempo no se veía. La movilización del jueves reunió a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), el Sindicato Mecánicos (SMATA), Camioneros, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), entre otros.

La central obrera demostró algo que en Azopardo consideran clave de cara a 2027: es el único actor político que hoy conserva la capacidad de llenar una Plaza de Mayo opositora a Milei. La movilización estuvo lejos de ser multitudinaria, pero el mensaje fue claro. Con el kirchnerismo desmovilizado, el peronismo no parece capaz de poder hacerlo por sí mismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/2001778574639202736?s=48&partner=&hide_thread=false MARCHAMOS CONTRA LA REFORMA LABORAL



Miles de trabajadoras y trabajadores nos movilizamos para decir no a la reforma laboral. Defendemos el trabajo argentino, la industria nacional y conquistas históricas forjadas con lucha colectiva.



La paz social se construye con más… pic.twitter.com/SgdPeAnQrS — CGT (@cgtoficialok) December 18, 2025

El dilema del poder de fuego

La nueva conducción enfrenta un viejo dilema: administrar la dinámica de un conflicto del que el gobierno de Milei pareció alimentarse para fortalecerse. La estrategia de confrontación abierta con paros generales tuvo un límite claro en abril de 2025, cuando el tercer paro general contra Milei no logró el impacto buscado. La falta de adhesión de gremios clave como la UTA de Roberto Fernández expuso una fractura que la central obrera no puede permitirse repetir.

El alineamiento de los gremios de transporte es clave para pensar en una medida de fuerza contundente. La UTA siempre "hace la suya", como repiten en la CGT, y sin el transporte público los paros pierden efectividad. El desafío de la nueva conducción es lograr que el anuncio del paro del 10 de febrero no quede en una amenaza vacía.

Axel Kicillof y la proyección 2027

Esa proyección política tiene un destinatario claro: el gobernador Axel Kicillof. La apuesta de la CGT por el mandatario bonaerense como candidato presidencial quedó ratificada con la renovación de autoridades en noviembre. Jerónimo y Argüello, dos de los tres integrantes del nuevo triunvirato, compartieron en octubre el acto con Kicillof en el homenaje a José Ignacio Rucci en La Plata, donde se cantó que el bonaerense debía ser candidato a presidente en 2027.

El desafío de la CGT hacia 2027 es volver al centro del poder. No como apéndice de un proyecto político ajeno, sino como actor con peso propio en la construcción de la alternativa. La pelea por la reforma laboral en los próximos meses será la primera prueba de fuego de esa estrategia. Mostrar los dientes ahora para sentarse en la mesa de las decisiones después. El verano caliente que anticipan es apenas el primer capítulo.