La salida de Ferraresi del think tank cristinista se concretó hace semanas. Según reconoció off the record Letra P una fuente, la idea era que "no trascendiera” para “evitar que las internas del peronismo quedaran en el centro de la escena”. Un dirigente de trato cotidiano con el alcalde de la Tercera sección electoral reconoció a este medio que el alejamiento tiene su origen en las tensiones con el presidente del PJ bonaerense. “Con Máximo Kirchner está todo podrido”, dijo y agregó que con la ex presidenta hay “un acuerdo de respeto mutuo”, pero la relación “está cortada”.