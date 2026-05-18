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Debate en la Universidad Nacional de Córdoba: Boretto apuntó contra Milei y Pérez cuestionó el uso de fondos

El rector defendió su gestión pese al ajuste. El candidato opositor usó el argumento libertario y apuntó contra el reparto interno de fondos. Quién ganó.

Por Letra P | Periodismo Político
Jhon Boretto, rector de la Universidad de Córdoba, y Pedro Pérez, decano de FAMAF en el debate que organizó SRT Media&nbsp;
Jhon Boretto, rector de la Universidad de Córdoba, y Pedro Pérez, decano de FAMAF en el debate que organizó SRT Media  SRT Media

La campaña por el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) mostró un tono más político durante el debate organizado el pasado viernes por SRT Media. Jhon Boretto buscó instalar el impacto del ajuste de Javier Milei sobre las universidades, mientras Pedro Pérez centró sus críticas en la administración de los recursos internos de la casa de estudios.

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Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

La discusión dejó uno de los primeros contrapuntos fuertes rumbo a las elecciones previstas para este miércoles 20 y jueves 21 de mayo. El oficialismo universitario defendió la continuidad de la gestión y la estabilidad institucional frente a la crisis presupuestaria nacional.

La apuesta de Jhon Boretto

El rector de la UNC, Jhon Boretto, compartió fórmula con Mariela Marchisio por el espacio Somos y apuntó contra el “grave desfinanciamiento” que, según sostuvo, atravesaron las universidades públicas durante la gestión libertaria.

La estrategia del oficialismo buscó nacionalizar la elección universitaria. Boretto intentó vincular la discusión electoral con el futuro de la universidad pública y con el impacto de las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

Boretto ordenó su defensa de gestión sobre dos ejes. El primero, la reconstrucción de la vida universitaria después de la pandemia y la adaptación de la UNC a nuevas modalidades de enseñanza. El segundo, el impacto del ajuste nacional sobre las universidades públicas.

Jhon Boretto
Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Allí cargó contra el “grave desfinanciamiento” impulsado por el gobierno de Milei y sostuvo que, aun en ese contexto, la UNC logró sostener “capacidad de adaptación y liderazgo”.

Como respaldo de esa idea, destacó la creación de tecnicaturas a distancia y el programa para reinsertar estudiantes que habían abandonado sus carreras, que ya suma 2.800 inscriptos.

Pedro Pérez puso el foco en la caja de la Universidad Nacional de Córdoba

Del otro lado, el candidato opositor Pedro Pérez, que integra la fórmula con Liliana Córdoba por el espacio Vamos, evitó quedar encerrado únicamente en el conflicto presupuestario nacional.

El decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) cuestionó cómo distribuyó los recursos la conducción universitaria y planteó diferencias sobre las prioridades de gestión.

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Durante el debate, Pérez comparó partidas presupuestarias y señaló que la Secretaría Académica contó con $1,159 millones para 2026, mientras Bienestar y Modernización recibió casi $12.000 millones y Extensión cerca de seis millones de pesos. La crítica del postulante opositor no se limitó al plano técnico. El dirigente insinuó que la estructura universitaria priorizó el sostenimiento del aparato administrativo antes que la transformación académica.

A partir de ese eje, construyó uno de sus argumentos centrales de campaña. Propuso una universidad más orientada a la innovación pedagógica, el acompañamiento tecnológico y la actualización de los planes de estudio. “Los docentes necesitamos capacitación y acompañamiento tecnológico”, afirmó durante el intercambio organizado por SRT Media.

Conformidad en ambos bandos

El debate exhibió menos polarización ideológica de la esperada en medio del conflicto universitario nacional. La discusión quedó concentrada principalmente en los modelos de administración y en las prioridades presupuestarias de la UNC.

En ambos grupos de campaña hubo conformidad en el intercambio, pese a las revueltas esperables de la tarde por la cantidad de integrantes que podrían entrar al estudio de televisión.

"Estamos muy conformes. Nuestro objetivo fue demostrar seriedad, amplitud y conocimiento de los temas. Lo cumplimos largamente y nuestro rival nos dio una mano", dijo un pícaro asesor de Boretto ante la consulta de Letra P. "Ni Sturzenegger se animó a tanto cuando Pérez dijo que hicieron acuerdos con clínicas privadas, como la Oulton, para generar recursos que nos independicen del aporte del estado nacional en estos momentos de crisis", completó otro asesor.

En la escudería de Pérez, también sintieron que ganaron. "Hubo un candidato que sabe que hay que hacer en la UNC y otro que está aprendiendo a leer las instrucciones que le escriben", dijeron a este portal.

Este 20 y 21 será la elección de la fórmula para el rectorado y la renovación de las 46 bancas del Consejo Superior, el máximo órgano de decisión de la Casa de Trejo.

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