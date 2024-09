Javier Milei y sus distopías: la doctrina del shock contra las universidades públicas

En su eje central, el documento dice: “Con la preocupación por un contexto cada vez más difícil, ante la desconsideración y el hostigamiento que no cesan, y frente a la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización que ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional levanta nuevamente su voz para reclamar respuestas y convoca a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública y el sistema universitario público”.

Pero, como la lógica libertaria es la distopía, la respuesta del Presidente no es sólo vetar la ley de financiamiento sancionada el mes pasado, sino subir la apuesta. Ahora promueve la transferencia de las universidades a las provincias, como hizo Carlos Menem en los 90 con las escuelas, para generar las condiciones de posibilidad de un arancelamiento. No importa que para eso no tenga el número de diputados necesarios en el Congreso ni que sea poco probable que los gobernadores consientan esta nueva estratagema. ¿Sirve como humo? ¿La podemos utilizar en las redes? ¡Adelante!