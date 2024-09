"Transferir las universidades a las provincias sería un retroceso histórico", afirmó el presidente del CIN

-En el primer semestre, cuando hicimos la marcha de abril, los problemas planteados por el Gobierno fueron el adoctrinamiento y las auditorías. Ahora aparece esto. No paran de sorprendernos con estas ideas. El Gobierno tiene esa mezcla explosiva entre prejuicio y desconocimiento. En este caso le ha ganado el desconocimiento. Como no comprende el sistema universitario, se lo quiere entregar a los gobernadores.

-¿El Gobierno les comunicó oficialmente la iniciativa?

-No tenemos una versión oficial. Sólo me han preguntado periodistas.

-¿La iniciativa, de concretarse, profundizaría las asimetrías entre las provincias?

-Sí, las provincias con más impuestos y financiación tendrían universidades más prestigiosas. Además, si el Gobierno cede las universidades ya no le quedaría nada bajo su poder. No tendría razón de ser la Secretaría de Educación. Sería un retroceso no tener una política educacional a lo largo y ancho del país. Entrar en ese terreno sería un camino tortuoso y una eterna discusión que sería mejor invertir en solucionar los problemas que tenemos.

Universidades en alerta

Moriñigo advirtió sobre el impacto de la descentralización en la articulación y gestión nacional del sistema universitario. Según el rector, cada provincia podría pagar salarios distintos, lo que llevaría a una fragmentación del sistema. "El sistema universitario va a empezar a ser heterogéneo", alertó, señalando que hoy en día se busca una educación pública homogénea y de igual acceso para el estudiantado de todo el país.

Para el presidente del CIN, la propuesta responde más a un intento del Gobierno por desviar la atención de la marcha universitaria del 2 de octubre o incluso a una "cortina de humo". A su juicio, la descentralización reflejaría la incapacidad del Ejecutivo para gestionar la educación a nivel federal.

-¿El traspaso es viable? ¿Qué consecuencias tendría? ¿El arancelamiento?

-No me gusta hablar como si fuera una posibilidad. Este Gobierno cuando tira temas te hace poner la letra chica a vos. Me imagino que la idea es pasar las universidades con dinero, si no se acaba el trato. Si se traspasan sin dinero, cada provincia va a pagar salarios distintos. Pensar un sistema universitario provincial es un retroceso histórico, Argentina siempre planteó la igualdad de oportunidades para chicos de todas partes del país.

La negociación de las Universidades con el Gobierno

En cuanto a las negociaciones salariales con el Gobierno, Moriñigo señaló que aún no ha tenido una reunión formal con el asesor presidencial Santiago Caputo, pero que las conversaciones están avanzando a nivel de los gremios universitarios. "Si no hay un número significativo en la mesa, la marcha del 2 de octubre no se suspende", aseguró.

-¿Hay una negociación de Caputo con autoridades universitarias?

-Conmigo no ha tenido una reunión formal. Existen algunos números que están charlando el Gobierno y los secretarios generales de los gremios, porque es una situación salarial.

-¿Qué espera de la marcha del próximo miércoles?

-Espero que sea una marcha masiva. Ojalá podamos emular el 23 de abril, que sea en paz, que no haya ningún conflicto. Que sea masiva y en paz sería perfecto.