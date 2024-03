Javier Milei vs. Victoria Villarruel: las razones ocultas de una guerra a cielo abierto

La relación entre los integrantes de la fórmula de la Libertad Avanza ya era tensa. A Milei y a su hermana les habían llegado comentarios de supuestas reuniones de la vicepresidenta con Mauricio Macri , que su entorno y el macrismo desmienten de forma tajante. A eso se había sumado la publicación de un artículo del Financial Times que sugería seguirla de cerca porque estaba “lista” para lo que fuera necesario.

Villarruel no se cuida de las indiscreciones ajenas. Es un secreto a voces en el Senado que aprovecha todas las ocasiones para dejarles en claro a los senadores de la oposición que no comparte los dichos del Presidente sobre el Congreso. No cree que sea “un nido de ratas” y alienta las negociaciones políticas, a contramano de lo que proclama la Casa Rosada.