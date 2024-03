"Nos sentimos sorprendidos por la mala lectura que hubo del comunicado. Fue firme, pero dedicado contra la casta política. No entendemos por qué se hizo una lectura desacertada. Todo lo que he leído en los medios, mostraban una mala lectura del comunicado ", sostuvo el portavoz.

“Hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema en la relación entre le presidente Milei y la vicipresidente Victoria Villarruel”, apuntó Adorni y remarcó: “Estuve desayunando hoy con el presidente y les garantizo que no hay ningún tipo de problema”.