Javier Milei vs. Lali Espósito: las referencias al Presidente en el último disco de la estrella pop

En la primera canción del álbum, POPSTAR, se presenta a Lali con estilo animado en el video que ilustra el tema y un presentador la define: "A los buenos siempre alegra (Jaja) / Y los malos que la enfrentan (No) / Patalean, ya no saben qué hacer / Algo habrá hecho otra vez".

La última crítica del mandatario en su contra se desprendió en una respuesta a María Becerra, otra figura de la industria musical argentina, por críticas a su gestión. "Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo", deslizó Milei un año después de iniciar su cruzada contra Lali.

Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego.

Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo.

Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento.

CIAO! https://t.co/hFmcoVgx6s — Javier Milei (@JMilei) February 13, 2025

En el video de NO ME IMPORTA, también lanzada como sencillo con anterioridad, se ve la Casa Rosada mientras Lali recorre la Ciudad de Buenos Aires. "No voy a parar por miedo a correr / Sé que quisieran poder controlarme / Hice todo lo que quería hacer / Soy todo lo que quiero ser de grande / Y aunque nada sea como era ayer / No voy a cambiar por mucho que ladren", canta la treintañera a quienes la criticaron en contraposición al cálido recibimiento porteño que muestra en las imágenes.