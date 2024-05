Javier Milei sufrió otro revés en el Congreso: el FONID tiene dictamen y se tratará en el recinto

Pese haber sido aliados de UP en la convocatoria a la comisión, la UCR hizo un intento fallido por posponer la firma de dictámenes hasta el 5 de junio. La fecha no es casual: un día antes, está convocada la sesión pedida por el radicalismo para tratar proyectos sobre movilidad previsional.

En la misma jornada, el peronismo pedirá tratar los dictámenes sobre presupuesto universitario y Fonid, con el objetivo de incomodar a los opositores que tengan intención de demorarlo.

Fuentes de la UCR reconocieron a Letra P que le reclamaron al bloque demorar el debate sobre Fonid, porque se encuentran en negociación con el Gobierno por recibir fondos de distintas vías. “Nos piden que paremos un poco”, reconocieron.

El diputado Julio Cobos fue el encargado de pedir postergar el dictamen de Fonid, pero chocó con el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, del PRO, quien al inicio del plenario había ofrecido un cronograma para dictaminar el 12.

“No se pueden votar mociones en comisión. La única manera de no dictaminar es que no se junten 41 firmas”, sostuvo el exministro. UP tenía 34 y la izquierda, el socialismo llegaba a 40. El radicalismo no quiso hacer las cuentas y desistió de su plan.

Pelea entre los gobernadores

La Libertad Avanza y el PRO no lograron impedir los dictámenes pero sí expusieron las diferencias entre los gobernadores respecto a las negociaciones con la Nación.

Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, citó un informe del gremio docente Ctera para preguntarse si es cierto que algunos gobernadores recibieron como Aportes del Tesoro Nacional (ATN) el equivalente a lo perdido por el Fonid.

Fuentes de la bancada aseguran que el Gobierno asiste a los mandatarios radicales y al peronista aliado Osvaldo Jaldo. “Los nuestros quieren conseguir fondos como sea; en la UCR hay demasiada especulación”, acusó referente de esa bancada, en diálogo con Letra P. Los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro, representados en el bloque Innovación Federal, no tomaron postura en el debate. Prefieren ganar tiempo para negociar.

La oposición exhibió muchas grietas, que hacen difícil presagiar un acuerdo opositor. Por caso, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, se sumó a un reclamo de Silvia Lospennato (PRO) porque el dictamen de la UCR incluyó un capítulo de esencialidad en educación, que obliga a tener un porcentaje de aulas abiertas durante las medidas de fuerza.

Según la macrista, al haber proyectos presentados sobre el tema, el reglamento impide incorporarlos a otros dictámen. No es más que una disputa por la agenda. “No estamos hablando de un expediente; esto es parte de un acuerdo parlamentario”, se justificó Carla Carrizo.

Interna opositora

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, consideró “una mexicaneada” de la UCR agrandar el dictamen y apuntó a Rodrigo De Loredo por apelar a esas maniobras para dirimir sus internas.

“No voy a permitir que este plenario o esta Cámara habilite el ‘como sí’ la simulación o el cinismo para pagar las culpas que puede tener alguna conducción de bloque”, dijo Ferraro.

Lospennato fue una de las voces que cuestionó la continuidad del Fonid. “¿Podemos demostrar que la inversión en educación ha mejorado? Se aumentó la inversión y la educación se deterioró”.

En la misma línea se expresó Santiago Santurio, de La Libertad Avanza. “Cuando queríamos tratar un programa contra el analfabetismo en Argentina nos plantearon que era potestad de las provincias. Pero cuando se habla de plata el Estado sí se tiene que meter”, cuestionó.

Danya Tavela recordó que la falta de presupuesto fue por un acuerdo entre el entonces ministro de Economía, Sergio Massa; y el aún diputado Milei.. “Por eso no tenemos un presupuesto. Así está la situación de las provincias y las universidades”, cuestionó.

“No es el Fonid que queremos. Por eso pedimos al Consejo Federal de Educación que defina aspectos prioritarios que puedan ser remunerados con este fondo, a partir de adicionales salariales”, sostuvo Tavela. El debate seguirá en el recinto.