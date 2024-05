FONID: la oposición no acuerda y Javier Milei se ilusiona con frustrar una ley nonata

Las comisiones de Educación y Presupuesto en Diputados debatirán este martes los proyectos para restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el aporte del Gobierno a los salarios docentes creado 1998 que el presidente Javier Milei eliminó. Al cierre de esta nota, la oposición no había consensuado un dictamen conjunto.

De esta manera, con varios proyectos despachados, el resultado en un eventual tratamiento en el recinto es incierto. De mínima, el oficialismo ganará tiempo para intentar que no haya una ley que lo obligue a reforzar el salario docente. La Casa Rosada estima que se "ahorra" 1,4 billón de pesos.

Las diferencias en la oposición no parecían fáciles de saldar. Unión por la Patria (UP) pide prorrogar el FONID por cinco años. Es lo que propone el proyecto del pampeano Ariel Rauschenberger , miembro de esa bancada y cercano al gobernador Sergio Ziliotto .

Hay sólo dos coincidencias entre UP y la UCR : quieren que el dinero de ese fondo se invierta en educación y que se paguen las deudas de este año, cuando están vigentes los aportes para el presupuesto 2023.

El resto de las fuerzas de la oposición esperan una definición de los gobernadores para tomar posturas. Son los casos de Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, que representa a mandatarios de partidos provinciales.

Ambos bloques no tenían definida una postura al cierre de esta nota y sus voceros sólo confirmaban que no hay chances de un dictamen conjunto con UP.

Además, esperaban una reunión del Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros del área de cada provincia con el secretario Carlos Torrendell, el encargado de Milei para contener las protestas educativas, que son las que más complicaron la gestión. En ese sentido, el Gobierno dio un paso este lunes al hacer extensivo a todas las universidades el 270 por ciento de aumento que le había dado a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La Libertad Avanza y el PRO están unidos en el rechazo al FONID. El macrista Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación, lo consideró “salario en negro”.

El futuro del FONID

El FONID fue creado por Carlos Menem para cortar una protesta docente al final de su gobierno y todos los gobiernos lo renovaron, hasta que llegó Milei, quien se resiste a prorrogar en el Congreso. Los gremios docentes denuncian que hubo retención de fondos presupuestados.

La falta de ese aporte fue uno de los desencadenantes de la crisis de Misiones, donde el Gobierno completó los salarios docentes y no pudo cumplir los reclamos de aumentos de todos los agentes. La policía inició la revuelta que aún perdura.

Si bien hay proyectos presentados desde marzo de todas las fuerzas de la oposición, el debate legislativo para restituir el FONID fue incorporado por UP, durante la sesión por el presupuesto universitario.