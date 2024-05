Jubilaciones: un pedido de Martín Llaryora bloqueó un acuerdo de la oposición para cambiar la movilidad

La bancada de UP conducida por Germán Martínez acepta la asistencia a las cajas previsionales, pero se opone a usar dinero del FGS, que el Gobierno proponía liquidar en la versión original de la ley ómnibus. El dictamen de UCR-HCF, además, pide usar esos fondos para cancelar 90 mil sentencias judiciales.

La plata de los jubilados

La cordobesa Alejandra Torres explicó el motivo del desencuentro con UP. “Lo único que pedimos es que se utilicen recursos públicos para cancelar deudas de 90 mil beneficiarios del SIPA que estuvieron durante años litigando como consecuencias de decisiones antojadizas”, señaló.

También pidió por “beneficiarios de cajas previsionales que se han normalizado sus cajas y por distintos acuerdos y fallos de la Corte, el Estado está obligado a hacer frente”.

Itaí Hagman, de UP, contó que el dictamen de su bancada era diferente, pero cedieron en busca de un acuerdo que no fue posible. “Esto expresa que sostenemos la voluntad expresa de ir a una sesión y limar las asperezas. No puede ser que el FGS nos impida acordar”, se lamentó.

El PRO insistió con su proyecto, que dispone pagar el 8,1% en 12 cuotas, mientras que el oficialismo se mantiene firme en defender su decreto, que fija un ajuste mensual por inflación desde julio.

“El Gobierno tiene sensibilidad, sino no hubiera dado la cantidad de bonos y aportes que ha dado”, justificó la decisión el oficialista Julio Moreno Ovalle.

Juan Manuel López, de la Coalición Cívica también confió en un consenso. “Estamos pidiendo un acto de justicia mínima que hay que hacer, recuperando los puntos de inflación. Hemos llegado a un consenso muy grande muchísimos bloques y esperamos llevarlo al recinto”, confió.

Cómo sigue

De esta manera, el dictamen de UP fue el de mayoría, con 33 firmas, seguido por el que suscribieron UCR-HCF-IF y CC, que sumó 19. El PRO reunió 8 y el oficialismo, 12. El FIT, con propuestas más pretensiones, tuvo dos rúbricas.

La UCR y HCF llamaron a sesión el 4 de junio con estos expedientes y hasta el momento de votar continuarán las negociaciones. Los firmantes del primer y el segundo dictamen se necesitan para reunir una mayoría.

Si el dictamen de UP no tiene los votos para imponerse, deberá considerarse el siguiente, que podría aprobarse en general y perder el artículo 10, que resigna fondos del FGS en las provincias. Hay tiempo para llegar a un acuerdo.