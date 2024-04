Pablo Moyano amenazó con un paro de Camioneros: "No se va a mover una hoja en todo el país"

Live Blog Post

Moyano amenazó con un paro de Camioneros: “No se va a mover una hoja en todo el país”

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, amenazó con un paro general para este lunes si el Gobierno no homologa el acuerdo paritario que el sindicato pactó con las cámaras empresariales de 45% en dos tramos: 25% en marzo y 20% en abril. "No se va a mover una hoja, una pluma en todo el país", advirtió este miércoles el sindicalista en C5N.

Moyano explicó: “Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”.

Quien decide si homologar o no el acuerdo es el flamante secretario de Trabajo, Julio Cordero, que responde al Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello. El acuerdo se firmó el 23 de febrero y el 23 de marzo tendría que haberse homologado de forma tácita por cumplirse los 30 días, pero una de las cámaras empresariales impugnóel acuerdo ante la cartera de Trabajo.