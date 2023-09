Malfesi no fue el único vínculo de Granata con Milei: Unite, el partido principal que usa la legisladora para competir, en la elección nacional adhirió a La Libertad Avanza. Su dueño, José Bonacci, logró a cambio que su hija, Betina, fuera cuarta en la lista que compite por lugares en la Cámara de Diputados. Si se repiten los resultados de las primarias, tendrá una banca asegurada en el Congreso.

La nómina que integra Bonacci es encabezada por Romina Diez, quien este domingo no apoyó públicamente a Granata. Sólo publicó un tuit de respaldo a Franco Mazzoli, quien terminó tercero en la elección para el Concejo de Cañada de Gómez. Milei lo ignoró.

En mayo, Granata intentó presentarse con el frente que armó el diputado, pero no tuvo éxito. Aun así, con sus casi 20 puntos obtenidos este domingo, le fue mejor que a los pocos candidatos a gobernador que lograron ser apadrinados por Milei, como Martín Menem (La Rioja), César Treffinger (Chubut), Ricardo Bussi (Tucumán) y Francisco Paoltroni (Formosa).

La periodista quedó por debajo de los 35 puntos que el economista alcanzó en Santa Fe en las elecciones primarias y lo convirtieron en el candidato presidencial más votado en la provincia, para sorpresa de los referentes locales. Como ocurrió en casi todo el país, lo respaldó un electorado heterogéneo, compuesto por diferentes estratos sociales y, sobre todo, muchos jóvenes. No tenía mucho sentido arriesgarlo colgándose de una derrota, por más decorosa que fuera.

1 MACABEOS 3:19

170 economistas fracasados que han sido derrotados tanto en las aulas como en los hechos en la lucha contra la inflación vienen a condenar una solución a la estafa monetaria.

Al margen de la deshonestidad intelectual (hablar de dolarización cuando es competencia… — Javier Milei (@JMilei) September 10, 2023

Este domingo, Milei se desentendió por completo de los comicios de Santa Fe y usó su cuenta de Twitter para responder al documento emitido por 170 economistas contra su propuesta de dolarización. "Son unos fracasados", los acusó.

El libertario también posteó viejas entrevistas televisivas ("Para los que me sacan de contexto y me dicen kirchnerista", las dedicó), una visita de su diputado provincial Nahuel Sotelo a barrios populares y una nota de La Derecha Diario, un medio dirigido por su colaborador Fernando Cerimedo, donde se informa que "tres fondos de alto riesgo ofrecieron inversiones por US$ 60.000 millones para dolarizar la Argentina". No hizo mención a la elección de Santa Fe.