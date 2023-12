Diputados: la UCR se asoció con la Coalición Cívica y Cambia Federal y le quitó un cargo al PRO

Lo único seguro era la elección de Menem como presidente de la Cámara, por ser el representante elegido de Libertad Avanza y tener acuerdo del resto de los bloques. "Debemos trabajar para evitar el descrédito de la política y el parlamento en particular", se presentó Menem, quien luego prometió una reforma del reglamento para sumar participación de los bloques en la modificación de las leyes y bajar los gastos de la Cámara. "No hay plata".

La rosca de UP

Unión por la Patria definió darle un cargo a Moreau en la reunión del martes, en la que se definió la continuidad de Germán Martínez como jefe de la bancada, que sólo perdió cuatro votos (tres salteño y, esta mañana, el jujeño Guillermo Snopek) y pasó de 105 a 101, suficiente para continuar siendo el bloque más numeroso del recinto y pedir el cargo más alto luego de la presidencia.

Martínez negó haber tenido una interna para que sea Moreau la elegida, pero sin embargo no pudo definir los dos cargos que le fueron asignados a UP entre los funcionarios de la Cámara: la prosecretaría parlamentaria y la de coordinación operativa. Será necesaria más discusiones para elegir a los nombres, pero hay una fuerte presión de las provincias para quedarselos.

Menem consiguió elegir las dos principales secretarías de la Cámara: la parlamentaria, que ocupará Tomás Figueroa; y la administrativa, que ocupará Laura Oriolo. No ocupará ninguna Eduardo "Lule" Menem, su primo, quien siguió la sesión desde el palco con Karina Milei.

¿El nuevo JxC?

Después de ser elegido presidente del bloque UCR, Rodrigo De Loredo consiguió alinear sus 35 miembros a los seis de la Coalición Cívica y los nueve de Cambio Federal, la bancada anunciada este martes, que integrarán entre otros Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.

Entre todos se convierten en la segunda fuerza del recinto, lo que le permitió arrebatarle al PRO la vicepresidencia segunda. El elegido fue Cobos, pese a que hasta el martes iba a ocupar un cargo por la UCR Facundo Manes, quien perdió la pulseada con De Loredo para presidir el bloque.

Ritondo supo del acuerdo de sus ex socios antes de la sesión y no pudo detenerlo, aunque luego sí logró aliarse con UP y LLA para tener más chances de ocupar lugares en las comisiones. El desmembramiento del PRO había empezado el martes, con la creación de Cambio Federal, que además de sus referentes sumó a varios ex integrantes de esa bancada, como Agost Carreño (cercano a Massot), la misionera Florencia Klipauka (quien proviene de las filas del peronista Ramón Puerta), Jorge “Loma” Ávila (Chubut) y Francisco Morchio (Entre Ríos).

En Cambia Federal querían sumar a otra decena cercanos a Larreta, pero no pudieron. Por ahora, no está previsto que la alianza que permitió nombrar a Cobos se materialice en un interbloque, pero sí en un diálogo permanente que podría sumar a otras fuerzas y, sobre todo, aislar al PRO.