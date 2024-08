Encuesta: el 80,4% rechaza la nominación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema

Entre las personas informadas, el 19,6% considera que se trata de una nominación "buena" o "muy buena", mientras que el número desciende a 12,3% cuando no se tiene en cuenta esa condición. A su vez, teniendo en cuenta toda la muestra, una de cada cinco personas respondió "no estoy al tanto" al ser consultada y otro 11,7% eligió "No sabe/No contesta".