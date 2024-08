Ariel Lijo expuso ocho horas, pero su pliego para la Corte seguirá cajoneado porque Javier Milei no negocia

"No tenemos ningún diálogo con el Gobierno y mientras eso no ocurra no moveremos un dedo", señalaron a Letra P fuentes de UP. Fue por eso que este miércoles no se firmaron dictámenes después de las ocho horas de exposición del magistrado: fue sólo el inicio de una larga rosca, que tal vez nunca termine. Lo más curioso es que nadie del Ejecutivo parece apurado, lo que sugiere que el interés no es en la designación en el corto plazo de Lijo ni del otro postulante, Manuel García-Mansilla, y se conforma con una Corte que no junte mayoría para emitir fallos.