Javier Milei negó la salida de Toto Caputo del gobierno y dijo tener los dólares para enfrentar una corrida

Luego de una semana de numerosas críticas internas contra Toto Caputo , que anunciaban una posible salida del ministro de Economía , Javier Milei defendió a su funcionario y calificó de "disparate" su eventual reemplazo. Además, el Presidente ratificó también el rumbo de su política económica y aseguró que tiene los dólares como para hacer frente a una corrida cambiara.

"Caputo está teniendo una reunión con ( Kristalina ) Georgieva y le inventan esto, es ir contra los intereses del país. Lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que sentar a negociar con el director gerente del FMI, es una canallada, es traición a la patria", aseguró el primer mandatario este lunes en radio Mitre. "La decisión general del Gobierno es mía. Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política", sostuvo. "Hay que estar completamente loco para pensar que Caputo va a salir del Gobierno", insistió.

Las declaraciones del líder de La Libertad Avanza (LLA) llegan luego de una intensa semana repleta de cuestionamientos internos y rumores de cambios en el gabinete libertario. Según pudo saber Letra P , el titular del Palacio de Hacienda fue señalado en varias reuniones privadas de la Casa Rosada por no dar respuestas estables a la inflación o al riesgo país, ni a la economía de las familias argentinas.

De alguna forma, Caputo reconoció en un encuentro privado de hace algunas semanas con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , que ya había utilizado todas las herramientas de su cartera para mejorar la economía, y que lo que necesitaba ahora era "respaldo y gobernabilidad política" para blindar el modelo libertario.

Desde ese pedido fue que la hermana del jefe de Estado, y su mesa chica integrada por el ministro coordinador Diego Santilli , y los primos Menem, Martín y Lule, aceleraron las conversaciones con la oposición para intentar llegar a un gran acuerdo electoral en 2027. Sin embargo, esas negociaciones entre el oficialismo y, sobre todo, los gobernadores dialoguistas, todavía no tuvieron resultados concretos.

¿Se recalienta el fusible?



La caída de la actividad, las dudas sobre el retraso del dólar y los planteos técnicos en la reunión de gabinete vuelven a poner la mirada sobre Toto Caputo



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Javier Milei defendió a su ministro de Economía

Más allá del pedido de blindaje político por parte de Caputo, el Presidente señaló que, en comparación con las elecciones de 2025, la Argentina llegará mejor preparada para los comicios del próximo año, en el que intentará conseguir su reelección. "El año pasado pudimos juntar USD 70.000 millones nada más y pudimos responder por eso. Y sobre la hora nos puso 2.500 palos el Banco Central norteamericano. O sea, llegamos con la lengua afuera", recordó.

Sin embargo ahora, dijo, tiene "USD 125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene” producto de dólares comerciales, financiamiento ya negociado, los swaps con China y Estados Unidos y los contratos de dólar futuro. En sus declaraciones de este lunes, Milei afirmó también que el país pasó de una situación de escasez de divisas a otra en la que “los dólares nos salen por las orejas”.

En este sentido, Milei se mostró confiado en que el año próximo hará una buena elección, que le permitirá un segundo mandato presidencial. "Vamos a dar la pelea y creemos que vamos a ser reelectos. Si no creyéramos que vamos a ganar, no vamos a ir a jugar. Nosotros no estamos convencidos, estamos recontra convencidos", expresó.

El Presidente le encomendó ese objetivo a la secretaria general, quien es la persona al frente de la estrategia electoral y el diseño estratégico de la campaña libertaria. De ahí que El Jefe, como Milei llama a su hermana, busque una alianza con los mandatarios provinciales aliados. De todos modos, más allá de la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo, todavía no hay demostraciones certeras de confluencia política entre LLA, el PRO y los partidos provinciales.

El Presidente vuelve a Estados Unidos

Las declaraciones de Milei se dan a tan sólo unas horas de su nuevo viaje a Estados Unidos, el quinto en lo que va del año y el 19° desde que ocupa la Casa Rosada. Milei y su comitiva viajarán este martes para participar en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”.

Además, brindará un discurso en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, titulado: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Luego, recibirá la distinción “Global Champion of Free Enterprise”. También habrá encuentros con empresarios e inversores interesados en Argentina.

No será la única cita internacional en la agenda de campaña offshore de Milei, envalentonado por el sorpresivo primer puesto de Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil. A la semana siguiente, el lunes 19, el Presidente volverá a Madrid, donde apoyará a dirigentes de la oposición española, antes de las elecciones adelantadas a las que convocó Pedro Sánchez para el 29 de noviembre, en plena crisis de la vivienda.