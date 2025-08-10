Javier Milei llega a las elecciones en Tucumán sin candidato y sin aliados

Sin candidato y sin aliados. Como si estuviera inmerso en aquella saga literaria denomina Elige tu propia aventura, Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) no han encontrado aún en Tucumán el final feliz para su primer periplo electoral en esta provincia.

Los acontecimientos de la última semana en el jardín de la República expusieron aún más el grado de improvisación libertario. Mientras el gobernador Osvaldo Jaldo consiguió encolumnar detrás suyo a todo el peronismo , el referente de Milei en Tucumán, Lisandro Catalán , titubeó.

Este viernes, a la simple pregunta respecto de si será candidato a diputado, el vicejefe de Gabinete respondió con dudas. Primero lanzó un “no”, y tras unos segundos de silencio intentó explicar su posición. “Estamos… a mí me toca una responsabilidad importante en el Gobierno acompañando al Presidente y al jefe de Gabinete en un momento trascendental de la Argentina y donde hay muchos sectores de la política que no quieren que se sigan desarrollando esas transformaciones. Así que seguramente a mí me va a seguir, tocar acompañando a la gestión del gobierno nacional”, intentó responder.

La baja de Catalán, presidente de LLA en Tucumán y a quien se mencionaba como el postulante natural para encabezar la boleta en octubre, impactó en el oficialismo provincial, pero fundamentalmente en la oposición. Ocurre que las listas no jaldistas se multiplicaron en las últimas horas, lo que fragmenta aún más la oferta para derrotar al peronismo.

Cuatro frentes electorales y al menos cuatro partidos políticos más competirán en Tucumán en los comicios del 26 de octubre. Sólo la coalición oficialista Tucumán Primero reúne a 15 de los 30 sellos inscriptos ante la Justicia Electoral. Para enfrentar a ese poderío, LLA sólo cuenta con el apoyo del PRO , que en esta provincia no tiene ni siquiera un legislador.

#Tucumán El ala K del PJ, que iba a integrar Fuerza Patria, se sumó formalmente a la alianza Tucumán Primero El PRO se incorporó al frente de La Libertad Avanza https://t.co/O0mhOuVWFv @fernandostanich pic.twitter.com/HRgZT45JmT

La otra oposición en Tucumán

La tercera coalición en disputa es Unidos por Tucumán, por medio de la cual el diputado radical Roberto Sánchez intentará seguir en el Congreso. El espacio reúne a seis partidos políticos: la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, la Coalición Cívica, Nos Une el Cambio, Propuesta Ciudadana y Nueva Fuerza.

También se inscribió el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que integran el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1927922594755354720&partner=&hide_thread=false #Elecciones Jaldo, a todo o nada: analiza ser candidato para provincializar la campaña en Tucumán y frenar a Milei



@CesarPuchetaok https://t.co/mlfDEEYBvt — LETRA P (@Letra_P) May 29, 2025

Además de estas cuatro alianzas, competirán en soledad CREO, con la diputada Paula Omodeo a la cabeza; Fuerza Republicana, liderado por Ricardo Bussi; Pueblo Unido, por el que se postulará el exlegislador peronista Silvio Bellomío, cercano a la Casa de Gobierno local. Otra línea de izquierda, que antes se presentaba como Política Obrera, ahora será de la partida con Política para la Clase Obrera.

El cimbronazo generado por la indefinición libertaria fue celebrado en el peronismo. En el jaldismo creen que las dudas de Catalán están ligadas a la decisión del gobernador de presentarse como candidato. Lejos de un replanteo por el costo político de una postulación testimonial, en el entorno del mandatario la ratifican. En rigor, recuerdan que Jaldo ya utilizó postulaciones ficticias, que “disfruta” de las campañas y hasta entienden que va a aprovechar esta dispersión opositora para buscar un triunfo abrumador.

Dudas en la tropa de Javier Milei

En el reducido ecosistema construido por LLA en Tucumán las palabras de Catalán también causaron zozobra. A una semana del plazo para presentar las postulaciones, nadie sabe a quién bendecirá Karina Milei.

Todas las encuestas que circulan dan cuenta de que el apellido Milei tracciona, pero que también puede ser perjudicado por el alto nivel de desconocimiento de Catalán. Si bien es tucumano, el abogado se radicó hace muchos años en Buenos Aires y nunca tuvo actividad política aquí. El razonamiento parece estar relacionado con la supervivencia propia. Si Catalán no concreta una muy buena elección, no sólo aparecerá ante el Presidente como el responsable de la derrota, sino que se podrían complicar sus chances personales de disputar la gobernación en 2027.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManuGuisone/status/1954052078164431170&partner=&hide_thread=false Aunque sea increíble, algunos van a decir que este discurso, que es totalmente sobre ponerle límites al estado, es antirepublicano. No entienden nada. https://t.co/lfX6FQM7sk — Manu Guisone (@ManuGuisone) August 9, 2025

En paralelo, La Libertad Avanza llega al proceso electoral tras un primer semestre complicado, con la salida del legislador José Macome del espacio y con muchos dirigentes que se dieron a la fuga, disgustados por el armado partidario endogámico.

Si finalmente Catalán da un paso al costado, las opciones libertarias se reducen. Se menciona al joven Manuel Guisone, referente de la Fundación Federalismo y Libertad y parte del selecto grupo de tuiteros que creció alrededor de la figura de Santiago Caputo.

Guisone es, además, quien entregó el año pasado la distinción “Alberdi” al propio Javier Milei, durante una cena en Tucumán. También asoma el abogado Federico Pelli, especialista en asuntos de seguridad, aunque entre los libertarios “puros” desconfían de su obediencia debida.

Cálculos en la tercera vía

En las desavenencias libertarias se sustentan las expectativas del radical Sánchez y del propio Bussi. Ambos apuestan a que se rompa la polarización entre Milei y Jaldo para colarse como una tercera vía entre las preferencias del electorado tucumano.

No obstante, hay una realidad para el excorredor de rally boinablanca: ya no cuenta con buena parte del poderío territorial que lo apoyaba cuando revistaba en Juntos por el Cambio, porque el exintendente capitalino Germán Alfaro puso su partido a disposición de Jaldo en esta ocasión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1923732524947104098&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 | Tucumán: la UCR opositora a Milei le abre la puerta a Mariano Campero y quiere a Roberto Sánchez candidato



https://t.co/VmnaU4DI78

@lsallaberry pic.twitter.com/EA4q4ipzVr — LETRA P (@Letra_P) May 17, 2025

Sánchez llegará a la elección disminuido por la falta de una pata peronista fuerte y con un radicalismo detonado internamente, tras un proceso de intervención distrital judicializado.

Este miércoles, Jaldo tiene previsto anunciar su candidatura y cómo se completará la lista del oficialismo que, como adelantó este medio, tendrá en segundo lugar a la diputada Gladys Medina seguida por el legislador taficeño Javier Noguera, que responde al espacio peronista ligado al Instituto Patria y al Frente Renovador.

De repente, el horizonte se despejó después de los nubarrones producidos por la interna peronista y porque los vientos libertarios, al menos por ahora, parecen haberse calmado.