El reino del revés: Donald Trump y el préstamo del FMI financian el boom de importaciones chinas

Mantener el dólar barato es una piedra basal de la política económica de Javier Milei y Toto Caputo . Les permite controlar la inflación, con la apertura de importaciones. Gracias a Donald Trump , el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) envió u$s 14.000 millones al Banco Central. Con esta garantía, las compras a China treparon casi 80% anual en el primer semestre.

En el reino del revés, Trump y el Fondo celebran y financian un modelo económico en Argentina del que China se beneficia como ningún otro . No solo porque el presidente republicano subió aranceles a mansalva y el gigante asiático tiene más exedentes baratos para ubicar en el resto del mundo. Estados Unidos pujó para que el nuevo crédito con el FMI tuviera suculentos desembolsos. También para la llegada de otros préstamos de organismos multilaterales (el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo), que ya no financiarán obras de infraestructura -que podrían ejecutar empresas estadounidenses- sino que servirán de mero refuerzo de reservas prestadas.

Estos dólares le permiten al Banco Central tener poder de fuego para defender el tipo de cambio si toca el techo de la banda de flotación. Con estas divisas, el BCRA le pone piso a la tasa de interés en pesos para contener el dólar y volver a generar condiciones para el carry trade.

"El FMI alerta sobre el problema principal del programa: el incumplimiento de la meta de reservas", indicó la consultora Vectorial . Aun así, dio un waiver por ese objetivo no cumplido y redujo en u$s 5.000 millones el target para este año, lo que le quita presión al Gobierno para juntar dólares.

"La relajación en el objetivo de acumulación de reservas representa otro apoyo concreto del Fondo en las puertas de la contienda electoral. El FMI también observa una moderación del crecimiento, atribuyendo el aumento del déficit de cuenta corriente a la liberación de controles de importación", añadió.

China, el dólar barato y las importaciones

Pero esta apertura comercial que Economía promueve con bajas de aranceles y dólar barato como auspiciosa para el consumidor, que puede acceder a más variedad de productos más baratos, tiene un beneficiario predominante: China.

Las importaciones chinas crecieron 79,4% interanual en el primer semestre, según el INDEC. Totalizaron u$s 8.297 millones. Como contraste, las compras a Estados Unidos crecieron apenas 5,6% anual.

indec china importaciones Boom de importaciones chinas en el primer semestre, gracias a los dólares del FMI y Trump.

La Unión Industrial Argentina (UIA), siempre bajo influencia de Paolo Rocca, sigue de cerca el crecimiento de la competencia china. El Centro de Estudios comparó las importaciones contra las de 2023, año en el que la industria crecía. China ganó posiciones en todos los rubros grandes.

ceu uia importaciones chinas Trump y el FMI ayudan al Gobierno a mantener barato el dólar y China se beneficia.

El equipo económico destaca el crecimiento de las compras de bienes de capital. Los de origen chino crecieron 95,4% anual en la primera mitad del año e insumieron u$s 2.439 millones.

Las compras de fierros a Estados Unidos crecieron 50,4%, pero sumaron u$s 635 millones. El Gobierno también permitió traer maquinaria usada.

"Hay industriales que aprovechar para comprar bienes de capital baratos para producir cuando cambie la tendencia", dijo Agostina Monti, economista especialista en desarrollo industrial.

Autos y autopartes, anticipo de lo que viene

La compra de piezas e insumos chinos también crece con fuerza: 87,9%. Se destinaron a estas adquisiciones u$s 2.439 millones. En una economía que no crece tanto como para abrir el juego, estas piezas reemplazan componentes industriales nacionales.

Es lo que sucede en el sector autopartista. La importación de autopartes, principalmente desde china, no para de crecer, según datos que relevó la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC).

En el primer semestre, se importaron 147% más de baterías que un año antes. En el mercado de reposición, casi 600% más. También hubo 85% más de amortiguadores importados, que ahora tienen menos requisitos de seguridad para su ingreso. En la reposición, crecieron casi 700%.

Un autopartista que no fabrica amortiguadores contó que recibió una visita presencial de empresarios chinos para proponerle comercializar, con su marca, mercadería que ya estaba en el país, recién llegada. Analiza el negocio.

importaciones afac La importación de autopartes vuela y reemplaza manufactura local, según AFAC.

Juan Cantarella, director ejecutivo de AFAC, afirmó que existe preocupación porque las terminales automotrices deciden la fabricación de nuevos modelos con mayores componentes de piezas importadas. "Son decisiones de inversión que demoran dos o tres años", dijo.

Francisco Aristi contó en Letra P que la AFAC denunció que las terminales argentinas y brasileñas se están convirtiendo en ensambladoras.

El Mercosur permite comerciar autos con aranceles preferenciales con hasta 84% de piezas extra zona. La china BYD instalará una planta en Brasil para ensamblar autos eléctricos que luego podrán entrar a Argentina con beneficios. Otras terminales, como FIAT y Volkswagen, preparan nuevos lanzamientos en el país con piezas de origen chino.

Mientras tanto, la importación de vehículos chinos terminados aumentó 173,6% en el primer semestre, hastsa los u$s 129 millones. Serán los grandes protagonistas del régimen de exenciones impositivas para autos híbridos y eléctricios.

La eliminación de barreras paraarancelarias vinculadas a la seguridad y la rebaja de aranceles también favoreció el ingreso de acero chino y de materiales para la construcción, como pisos y herrajes. "La construcción no reactivó, pero sí cambió el share entre lo nacional y lo importado", dijo Monti.

Electrodomésticos, Shein y Temu

El ingreso de bienes de consumo de origen chino también se disparó. En seis meses, hubo importaciones por u$s 1.575 millones o 152,6% más que hace un año. Fue mediático el caso de Lumilagro, que dejó de fabricar en el país para traer sus termos de China. Letra P contó que no fue la única. Empresas de línea blanca también aumentaron la cantidad de productos terminados en el país de Xi Jinping.

A esto se suma la fiebre de los portales de productos baratos Shein y Temu, cuyo ingreso el Gobierno incentivó con el régimen de courier flexibilizado que, en principio, iban a aprovechar Amazon y Mercado Libre.

Las grandes inversiones

China también está activa en la minería de litio, aunque el Gobierno todavía no validó ningún proyecto en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Sin jugadores estadounidenses de peso, China ganó terreno desde hace unos años en las provincias del noroeste.

Un exfuncionario y una persona cercana a un gobernador contaron una historia similar. Una empresa china pidió visar a 400 trabajadores para su mina de litio. El Gobierno nacional se negó y avisó a Migraciones para que estuvieran atentos. Los trabajadores terminaron entrando por tierra por un tercer país.

Es otra paradoja de estos tiempos. Con Estados Unidos preocupado por la injerencia china en los sectores estratégicos de la región y del país, pero sin invertir para desarrollar estos activos, China termina encontrando la manera de ganar más espacio en Argentina para aprovechar las ventajas naturales, arancelarias y cambiarias como nadie.