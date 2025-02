Javier Milei le prende velas a Donald Trump y la oposición le reza a la Justicia de Estados Unidos

Las iniciativas pertenecen a diferentes bloques: Unión por la Patria, Encuentro Federal, la izquierda, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre. Son espacios que tienen una “coordinación natural” que se consolidó en la aprobación de leyes como la de financiamiento universitario.

A diferencia de lo que sucedió en la cámara alta, se trata de proyectos cuya aprobación no requerirá de dos tercios en este recinto. Bastará con el armado de una mayoría simple para aprobarlos. Entonces, para la oposición será de construcción difícil, pero no imposible. Mientras el kirchnerismo impulsa el juicio político, apurado por las demandas de su electorado, los demás espacios apuestan a un avance progresivo.

“Esto es una escalerita”, dice uno de los articuladores principales entre todos los espacios. Según esa mirada, el propio accionar del Gobierno y otros factores externos irán generando un malestar en el Congreso que impulsará a los dudosos a plegarse al pedido de explicaciones al Ejecutivo.

Rezando a Estados Unidos

¿Cuáles son esos factores? En la oposición hay bajísimas expectativas sobre la investigación judicial del criptogate en Argentina. Ni el kirchnerismo ni el resto de la oposición confían en las acciones que llevarán adelante el fiscal Eduardo Taiano y la jueza federal María Servini. Sin embargo, todas estas miradas están puestas en el eventual avance de la causa en Estados Unidos, donde intervienen el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión Nacional de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), que castiga duramente el delito de uso de información privilegiada para realizar transacciones financieras.

La idea de que “en Estados Unidos no se jode” y que el Gobierno no tiene forma de controlar lo que eventualmente suceda en el terreno judicial en el país que gobierna Trump es la esperanza de quienes pretenden acorralar al Presidente en Argentina.

M&F.png La encuesta de Management & Fit muestra que 9 de cada 10 personas están al tanto del Libragate que golpea a Javier Milei.

A eso se suma otro factor que no es para soslayar. Entre la dirigencia política circulan comentarios sobre las condiciones psicológicas del Presidente. ¿Está en condiciones de soportar una exposición global negativa? ¿Puede tolerar que la principal apuntada sea hermana, Karina Milei? Sobre la secretaria general de la Presidencia pesan acusaciones por el supuesto cobro de sobornos y por haberle abierto la puerta de la Casa Rosada al lumpenaje del mundo cripto.

Los dirigentes con más recorrido en la política hablan de un desgaste emocional por goteo, que empieza a verse en encuestas “más en lo cualitativo que en lo cuantitativo”. “El Presidente pierde atributos. Ya no le queda claro a nadie que se trate de una persona honesta”, apunta un hombre de la oposición.

Mauricio Macri contraataca

Dicen quienes conocen bien a Mauricio Macri que el bridge le enseñó a ser paciente y a esperar para hacer una jugada. El criptogate parece haberle servido en bandeja la oportunidad que el líder del PRO esperaba. Si a comienzos de 2025 parecía políticamente destinado a perderlo todo este año, el escándalo le dio una nueva vida.

Esta semana, Macri dio señales claras de que no está en retirada. El domingo, el PRO emitió un comunicado en el que calificó el episodio como “grave” y apuntó contra el entorno presidencial. Sobre el final, dejó una amenaza: dijo que no está a favor del juicio político “en esta instancia”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1892724425901891972&partner=&hide_thread=false Primer encuentro del #NuevoPro. Hoy, nuestro presidente @MauricioMacri se reunió con algunos de los jóvenes que forman parte de la renovación del PRO. Energía, ideas y visión fresca de nuevas generaciones. pic.twitter.com/nQHIeMZlGZ — PRO (@proargentina) February 20, 2025

El jueves, los senadores que le responden siguieron esa línea. Votaron en contra de la conformación de una comisión investigadora, en defensa de Milei. Dijeron que “no se sentían cómodos” con la idea que impulsaban el peronismo y una parte de la UCR. Lo consensuaron con Macri.

El expresidente arremetió el viernes contra Santiago Caputo, asesor estrella del Presidente y miembro del “triángulo de hierro” del Gobierno. Fue por el fracaso de la licitación de la Hidrovía, pero en realidad tiene un objetivo político mucho más profundo. El entorno al que desde hace meses apunta Macri, Caputo y Karina, quedó golpeado por el criptoescándalo. El asesor, por su rol durante la fallida entrevista con Jonatan Viale; la hermana del Presidente, por las denuncias sobre el supuesto cobro de coimas.

Macri aprovechó el escándalo para exponer aún más la debilidad del Presidente y dejar en claro que “tenía razón” cuando advertía sobre los dos vértices del triángulo de hierro, las fallas en la gestión y los problemas de un gobierno “fácilmente infiltrable”. “La semana que viene le voy a contestar al señor Santiago Caputo”, anunció este viernes ante su tropa. Su espacio se prepara “para salir a pelear en las elecciones”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CasaTres3/status/1893063379947831628&partner=&hide_thread=false Es grave y tiene que dejar de hacerlo. El 51% de los argentinos cree que el Libragate fue grave, y que el Presidente no debería difundir este tipo de contenido en sus redes sociales. pic.twitter.com/TyShsNANsK — Casa Tres (@CasaTres3) February 21, 2025

El expresidente encabezará el próximo miércoles una reunión de mesa ejecutiva del PRO, de la que saldrán varias definiciones. El partido ya tiene definido que cada gobernador se ocupará de cerrar su estrategia electoral según su conveniencia. En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio se encamina a acordar con los libertarios, pero no pasará lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires, donde Jorge Macri consiguió replicar la suspensión de las PASO y se prepara para competir contra LLA.

La duda principal está, por ahora, en lo que sucederá en la provincia de Buenos Aires. El jueves, la tropa sub 40 del partido se reunió con Macri en la quinta de Jorge Triaca. Durante el encuentro, gran parte de la dirigencia planteó su deseo de sostener la marca PRO. Dicen que el eventual desdoblamiento de las elecciones bonaerenses, que Axel Kicillof sigue amagando con decretar, les dará margen para jugar en el territorio sin los libertarios.

Mientras, en la mesa chica del expresidente empiezan a mirar con detalle el impacto del Libragate. Dicen que no hay que centrarse en este episodio puntual para ver el desgaste presidencial. No es la foto, es la película. “Hay que mirar más los focus group que las encuestas de intención de voto”, apuntan.

La vuelta de CFK

Aunque convocó a una reunión con el objetivo formal de definir cuestiones internas de vida partidaria, Cristina Fernández de Kirchner tendrá el lunes la oportunidad de dejar un mensaje sobre el criptoescándalo que envuelve a Milei en el marco de la primera reunión Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ), que ella preside. La convocatoria se cocina a fuego lento desde hace varios días y parece haber encontrado la ocasión ideal para emerger. La exmandataria buscará fijar reglas claras: el peronismo será oposición a Milei o no será nada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1890801394354942397&partner=&hide_thread=false Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE.



De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL.



Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién.



Inflaste su valor aprovechándote de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 15, 2025

CFK quiere dar inicio a la reorganización del partido de cara a las elecciones, pero la foto sembrará algunas dudas: sólo se mostrará junto a los dirigentes que la acompañaron en su lista Primero la Patria, que se consagró al frente del PJ en el desprolijo proceso electoral de fines de 2024.

A la expresidenta le quedará pendiente la convocatoria a la tropa que no formó parte de ese espacio y que le dio la espalda en las elecciones. Se trata, básicamente, de los gobernadores peronistas. No estarán porque no forman parte del Consejo Nacional. No fueron invitados, todavía, a participar de otro encuentro.

Esta semana, el riojano Ricardo Quintela encabezó un encuentro con dirigentes de su fallida lista, Federales, pero la bomba principal la detonó Kicillof este sábado, cuando presentó su nueva agrupación, Movimiento Derecho al Futuro, con apoyo de intendentes, sindicalistas y movimientos sociales, sin La Cámpora ni el cristinismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MOVIMIENTODAF/status/1893301361648808117&partner=&hide_thread=false Abrazar al pueblo y encender la esperanza.

Movimiento derecho al futuro.



https://t.co/zEzy5ZNzpH pic.twitter.com/TVJHtW2jXT — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) February 22, 2025

Efecto PASO

El movimiento emancipador de Kicillof podría terminar de concretarse con el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses, que podría darse por efecto de la suspensión de las PASO nacionales, que definió el jueves el Senado.

La suspensión fue una iniciativa del Gobierno que tuvo como objetivo inicial fortalecer al oficialismo y trabar la organización de la oposición. Entre los más perjudicados iba a estar el PRO, que iba a ver obligado a integrarse a LLA en las condiciones que impusiera la Casa Rosada, o resignarse a tener una cosecha magra en soledad. En los cálculos del Gobierno, cuanto más lejos en el tiempo estuvieran las elecciones, mejor posicionado llegaría Milei, con una inflación que se desinfla y un dólar quieto.

El criptogate metió la cola y ahora ese horizonte aparece menos claro. La Justicia argentina y la estadounidense investigan a Milei por su tuit. Los otros dos integrantes del triángulo de hierro, Karina Milei y Caputo, también quedaron golpeados. En el camino, el Gobierno tuvo que entregar el nombramiento de los jueces de la Corte, que hasta amenazaba hacer por decreto, subido al éxito de las encuestas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1892705070296232155&partner=&hide_thread=false #Encuesta EL LIBRAGATE



El 70% cree que el escándalo de la criptomoneda $LIBRA afectó la imagen de Milei



https://t.co/jRg3GCiku0 pic.twitter.com/zDW6qx3WMO — LETRA P (@Letra_P) February 20, 2025

Ahora, los sondeos muestran a un presidente golpeado, que tiene que hacer frente al comienzo de un año electoral escalonado, que tendrá su corolario el 26 de octubre, con los comicios nacionales. Falta una eternidad.

En las provincias, donde el oficialismo tiene armados un tanto precarios, las elecciones comenzarán en mayo. Los gobernadores juran que ahí comenzará su venganza.