CFK 2025, en modo presidenta del PJ: cómo conducir a todos y ordenar a Axel Kicillof

“¿Cómo está la temperatura en marzo? Porque no se olviden que soy pingüina. Va a hacer un calor peronista , pero allí estaremos para acompañar a todos los correntinos y correntinas”, prometió a fines de noviembre en una reunión que encabezó con dirigentes del peronismo local en el Instituto Patria.

La organización del viaje está en marcha. CFK se pondrá la campaña electoral al hombro después de que se resuelva la interna del partido . Corrientes es una de las dos provincias que elige gobernador en 2025. La otra es Santiago del Estero, donde la expresidenta estuvo a fines de noviembre. Allí reina Gerardo Zamora , cuya continuidad parece no estar nunca en riesgo.

Esta semana, Cristina se ocupó de otras dos provincias donde la interna peronista también arde: Jujuy y Santa Fe. Desde el lunes, el edificio ubicado en Rodríguez Peña fue un desfile de dirigentes propios y ajenos. Ella, cuentan a su lado, está abocada a resolver conflictos en los distritos que no tienen una jefatura definida, es decir, donde el peronismo no gobierna .

“Si hace eso, puede recuperar protagonismo y liderar procesos presentables electoralmente”, apuntó un referente territorial que la vio en los últimos días. Cristina piensa que el cimbronazo político que generó el triunfo de Javier Milei le dará una oportunidad al peronismo. Para eso, el partido debe estar organizado y preparado para ofrecerle una alternativa a la ciudadanía, con identidad propia.

“Ahora es presidenta del PJ y es responsable de las fracturas que haya. Su principal desafío es mostrar que puede conducir a todos”, dice un dirigente que tiene diálogo frecuente con la expresidenta, que por ahora no le hizo saber a nadie si pretende ser candidata a diputada. La posibilidad podría quedar trunca si el Congreso aprobara la nueva ley de Ficha Limpia que envió el Ejecutivo. “Avanza a toda máquina el pacto de impunidad CFK – Milei”, ironizan en el cristinismo sobre la denuncia de la existencia de un supuesto acuerdo del que habló Mauricio Macri.

La distancia con los gobernadores

La conducción del conjunto será el objetivo más difícil de alcanzar en el corto plazo. Por ahora, Cristina busca ordenar las provincias en las que el peronismo no gobierna. Su relación con los gobernadores del PJ quedó afectada por el proceso que derivó en la coronación de la expresidenta al frente del partido. La interna terminó judicializada y con una sola lista en pie. Los mandatarios provinciales nunca le dieron públicamente su apoyo. Tampoco lo hizo la CGT.

El 11 de diciembre, los gobernadores pegaron el faltazo al acto de asunción de las nuevas autoridades del PJ. Cristina le mandó “un fuerte saludo” a Ricardo Quintela y “a todos los compañeros que integraron la lista Federales”. No recibió ninguna respuesta.

El cristinismo intentó desdramatizar, pero CFK tomó nota del mensaje. Su poder de fuego interno quedó golpeado. Tras el acto, el entorno de la expresidenta aseguró que preparaba una convocatoria a los gobernadores para febrero para empezar a ordenar el proceso electoral. La idea sigue en pie, pero no tiene fecha ni forma. Aunque ya bajó la espuma, el descontento de los mandatarios sigue.

Quintela mantiene las reuniones con los integrantes de su lista, Federales, e insiste con la renovación. Prepara un evento para febrero. La exmandataria quedó dolida, en particular, con el formoseño Gildo Insfrán. A pesar de que puso como vice del PJ al senador José Mayans, el gobernador de Formosa y también titular del Congreso Nacional del partido no se pronunció nunca sobre su coronación como presidenta.

Los demás hicieron silencio. “Lo del PJ con Quintela se manejó mal. Le faltó el respeto a un gobernador y eso tiene costo”, apunta un nombre histórico del peronismo.

El dilema Axel Kicillof

La madre de todas las batallas está en la provincia de Buenos Aires, donde la tensión entre el cristinismo y Axel Kicillof no se aplaca. El gobernador tuvo que empezar el año sin ley de Presupuesto, endeudamiento ni reforma impositiva. Una tragedia para cualquier mandatario provincial. El debate fracasó a fines de diciembre en la Legislatura, por internas dentro de Unión por la Patria. El ministro para el Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, reclamó una defensa “más clara y contundente” del peronismo al gobernador y apuntó contra La Cámpora.

La tensión podría escalar si Kicillof avanzara con el desdoblamiento de las elecciones provinciales. Cristina está abiertamente en contra. Se lo hizo saber durante la fallida cumbre del peronismo bonaerense que se celebró en Moreno, donde asistieron Cristina, Máximo Kirchner, Kicillof y Sergio Massa.

La expresidenta filtra que el desdoblamiento de las elecciones pondrá el foco en la agenda de la provincia de Buenos Aires y eso perjudicará al peronismo con discusiones sobre temas como la inseguridad. Cree que hay que poner sobre la mesa de debate el modelo económico de Milei. Kicillof está confiado en sus números, que lo dan bien posicionado en su distrito. Quiere conseguir un triunfo contundente que lo impulse a la carrera nacional. Los intendentes que lo apoyan, como Jorge Ferraresi, auspician el desdoblamiento.

La cuestión empezará a definirse cuando el Congreso resuelva, primero, qué hacer con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional. El Gobierno impulsa la eliminación, pero en Diputados podría juntar votos para la suspensión por este año. Massa apoya esa iniciativa. Cristina no se pronunció públicamente, pero la idea no la convence: le pide opinión a cada dirigente que la visita y desliza que no está de acuerdo con borrarlas.

La suspensión de las PASO nacionales le dejaría margen a Kicillof para avanzar con el desdoblamiento bonaerense, ya que rompería con la simultaneidad que establece la ley para las primarias. Pero la discusión va más allá de las fechas. Kicillof reclama la jefatura territorial y avanza en un armado propio que lo posicione como candidato a presidente en 2027. Los demás gobernadores y la CGT lo apoyan en su cruzada: quieren que Cristina comande el cese de las hostilidades y no trabe su construcción. Dicen que llegó “el momento de Axel”. En el Instituto Patria replican que Cristina no discutirá liderazgos.

La mira puesta en las provincias

“Me parece que la unidad es muy buena y es un presupuesto básico. Peleados entre todos nadie puede llegar a ninguna parte. La segunda cosa es la organización, con unidad sola no alcanza. Pero además hay que tener una propuesta. Hay que proponer una Corrientes diferente, que no sea expulsiva”, empujó Cristina a la dirigencia correntina en la reunión de noviembre.

La discusión interna está en plena ebullición. Algunos sectores reclaman más participación en la toma de decisiones. Temen que el modo de conducción de Cristina cierre puertas en lugar de abrirlas. Está por verse. El partido está intervenido y en proceso de normalización. Los interventores Teresa García y Máximo Rodríguez llamaron a elecciones para el 9 de marzo. Ese día se definirán las autoridades del PJ local y también el nombre del candidato a gobernador. El que asoma con posibilidades es el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa. Las listas cierran el 12 de febrero. Entonces se sabrá si habrá internas o si se logró la unidad.

Las elecciones provinciales todavía no tienen fecha cierta. Cristina ve una oportunidad para el peronismo y está decidida a caminar la provincia. Las encuestas que maneja la dirigencia local muestran que la expresidenta tiene una imagen positiva de 45 puntos en Corrientes, más que en la media del país. El mismo sondeo ubica a Milei con 46 puntos.

La desaparición de Loan Peña golpeó al gobierno de Gustavo Valdés, que ya no está cómodo en las encuestas. Los libertarios acechan. El sello de La Libertad Avanza mide 25 puntos. El peronismo está en reconstrucción. En el proceso político trabaja el exdiputado bonaerense José Ottavis. Intenta administrar tensiones. Habla con Cristina y con Massa.

La expresidenta se ocupó esta semana de Jujuy. Después de mucho tiempo de distancia, recibió el miércoles al extitular del PJ y exgobernador jujeño Eduardo Fellner. También estuvo con la diputada camporista Leila Chaher. En diciembre se había reunido con la senadora Carolina Moisés, que quiere se presidenta del partido. El distrito también está intervenido, a cargo del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. La interna tiene fecha para el 9 de marzo.

Moisés mantiene distancia con el cristinismo. En diciembre le acercó a CFK una propuesta concreta de unidad. También le dejó una encuesta de Zuban Córdoba que la muestra como la mejor posicionada en la interna del PJ y en la carrera por la gobernación en 2027. La irrupción de los libertarios podría darle una chance al peronismo en Jujuy, donde las encuestas muestran por primera vez al radicalismo en tercer lugar.

Esta semana, por el Instituto Patria también pasaron dirigentes de Santa Fe y el senador Mariano Recalde, en plena rosca por las definiciones electorales de la Ciudad de Buenos Aires. Allí donde caen los ex Juntos por el Cambio, Cristina ve que se abren las oportunidades locales para el peronismo y quiere conducir el proceso.