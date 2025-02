El pasado condena a Toto Caputo: por qué el FMI tiene miedo de darle fondos de libre disponibilidad

Fuentes que estuvieron en negociaciones anteriores con el Fondo explicaron a Letra P, que en el marco del programa, se firman documentos asociados al acuerdo que puedan o no firmar los funcionarios, con compromisos que no son públicos y que, en general, tienen que ver con cómo van a actuar en caso de que la hoja de ruta no esté funcionando.

"Puede haber compromisos de todo tipo. Es posible que, por ejemplo, se intente establecer bandas y límites de intervención que pueden o no ser públicos", indicó un exfuncionario. Los términos en los cuales Argentina pueda usar los dólares toman especial relevancia en medio de la discusión del atraso cambiario.

Por qué el FMI duda de dar fondos sin condiciones

En el marco de un año electoral y sobre la base de una inflación desacelerada que cala en la opinón pública, el plan oficial es mantener un tipo de cambio barato durante 2025 y, tal como repitieron Milei y Caputo en varias ocasiones, no devaluar. El FMI no suele ver con buenos ojos que los países intervengan con reservas en su mercado cambiario para sostener una cotización cuando, al mismo tiempo, sostienen metas y una deuda millonaria.

El CV de Caputo también está en juego. La evaluación ex post del préstamo stand by por u$s 57.000 millones de 2018 (una especie de auditoría que realiza la entidad con todos sus programas) cuestionó que la gestión de Mauricio Macri no interpuso controles de capitales para ordenar los flujos y evitar la fuga de divisas ni reestructuró su deuda.

El ahora ministro de Economía por ese entonces era presidente del Central, es decir, el custodio de los dólares que había inyectado el FMI. "Es una razón más para pedir garantías con documentos reservados", puntualizó la voz consultada.

Las reservas, el problema contable para el FMI

El exdirector del organismo Claudio Loser, por su parte, consideró que el Fondo preferirá limitar las divisas a girar porque "las reservas netas están en rojo y las brutas son bajísimas". "No es que te dice que no podés tocar las reservas, sino que te pide que cumplas el objetivo de divisas en las arcas de la autoridad monetaria para el trimestre", señaló a este medio.

"Si hay diferencias grandes en las metas, puede que se interrumpa el programa", añadió.

Pese a que el BCRA viene de semanas con buena racha de compras en la rueda cambiaria, el goteo de reservas no cesa. Según un informe de JP Morgan, el Central habría destinado casi u$s 21.000 millones a intervenir en el dólar financiero, sumando lo que volcó al dólar blend. Además, los pagos a importaciones, que crecen por la apertura comercial, y los compromisos de deuda hacen que la entidad que conduce Santiago Bausili desembolse billetes todos los días.